Satser på nye prosjekter aga: annonse Et mislykket gatekjøkken-prosjekt til tross, Arnt Georg Arntzen fortsetter å satse. 01.01.2017 kl 11:32



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– 2016 har vært et fantastisk år, på både godt og vondt.

Jeg har klart å drive Høvågavisa gjennom sin 21. årgang, med positivt resultat. Jeg prøver meg stadig på nye prosjekter ved siden av, med Høvågavisa som hovedbase. Jeg har blant annet forsøkt å eie gatekjøkken i Kristiansand uten hell.

Med familien har jeg hatt mange fine turer til hytta på Flateland i Vegusdal. Sommerens ferietur til Nord-Norge var toppen, med besøk i både Bodø, Tromsø, Kirkenes, Alta, Bergen og Trondheim.

Når det gjelder 2017, håper jeg først og fremst at Høvågavisa as skal få leve videre som et datterselskap til AGA Invest Høvåg as. Og at flere av mine nye prosjekter skal lykkes, inkludert sommerens ferietur som kommer til å bli til et helt spesielt sted som vi hører mye om i hverdagen.