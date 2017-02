Sikter mot regjeringen Kandidat: Kjell Ingolf Ropstad er KrFs førstekandidat i Aust-Agder : (Foto: ) Felles møte: For første gang inviterte Birkenes og Lillesand KrF til felles årsmøte. Det var både Petter Ross (t.v.) og Oddvar Espegren fornøyd med. (Foto: ) annonse Kjell Ingolf Ropstads foretrukne statsminister er Erna Solberg (H), men KrF-politikeren er heller ikke fremmed for et rød-grønt samarbeid. Den lokale stortingsrepresentanten er opptatt av å sikre Kristelig Folkeparti en sentral plassering i det nye stortinget. 05.02.2017 kl 16:39

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Stortingsrepresentanten fra Evje og Hornnes er innstilt som ny nestleder i Kristelig Folkeparti. Da han mandag gjestet lokallagene i Lillesand og Birkenes på deres felles årsmøte ble han introdusert som fremtidig partileder og mulig statsråd av Oddvar Espegren, leder i Lillesand KrF.

Lokallagsleder Petter Ross i Birkenes var den som utfordret stortingsrepresentanten på regjeringsspørsmålet. Han viste til at lokallaget i Birkenes var fornøyd med sitt samarbeid til venstre, mens partifellene i Lillesand har gode erfaringer med å samarbeide til høyre. Hva foretrekker partiet nasjonalt?

Innflytelse

Kjell Ingolf Ropstad har sittet to perioder på Stortinget. Den første i ren opposisjon til den rød-grønne flertallsregjeringen og inneværende periode som samarbeidsparti for den sittende regjering. Han var klar på at det er langt hyggeligere å ha en hånd på rattet.

– Vi har fått mye igjennom for KrF og ikke minst har vi fått mye til for Sørlandet, hevdet Ropstad, som gjorde det klart at en Høyre-sentrum-regjering er hans og partiets foretrukne alternativ. Han gjorde det klart at KrF ikke vil fortsette som støtteparti for en regjering hvor Fremskrittspartiet er med.

– Vi ønsker at Erna skal fortsette som statsminister, men helst for en regjering med Høyre og sentrum. Jeg er klar over at hun og Høyre ikke kan si det samme. Da er jo dagens regjering ferdig. Men etter valget kan det fort oppstå en ny situasjon, og en regjering i sentrum vil ha et langt bedre utgangspunkt i Stortinget enn en regjering med tyngdepunktet til høyre, argumenterte Ropstad, som varslet at KrF vil være et opposisjonsparti dersom dagens regjering fortsetter etter valget.

Ropstad tenkte også høyt om hva som bør skje dersom de fire borgerlige partiene som i dag har flertall skulle miste dette.

– Dersom det blir rød-grønt flertall så er vi åpne for å gå i en dialog med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er faktisk en stor forskjell om vi får en regjering med SV eller KrF, sa Ropstad, som selv sitter på et utsatt mandat, men har full oppbacking av de to lokallagene som gjorde et forsøk med å avholde et felles årsmøte.

De håper Ropstads posisjon som nestleder skal gi partiet ytterligere et løft. Stortingsrepresentanten selv er optimist.

– Ved valget i 2015 var KrF større enn Fremskrittspartiet i Aust-Agder. De er jo i ferd med å gjennomføre et spennende nominasjonseksperiment. Jeg mener vi har gode muligheter til å bli det tredje største partiet i fylket og dersom vi kan løfte oss et par prosent til så kan vi være med å kjempe om et fast mandat, sa Ropstad, som har Lillesands varaordføer Jorunn Gleditsch Lossius som sin andrekandidat.

Årsmøtene

Etter Ropstads innledning som tok for seg både fortid og fremtid, gikk de to partilagene hver til sitt og avholdt sine årsmøter.

Oddvar Espegren ble gjenvalgt som leder av Lillesand KrF. Styremedlemmer er Tor Weatherstone, Helga Skomedal, Anne Berit Repstad, Andreas Brovig og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius. Varamedlemmer er Inger Margrethe Tallaksen og Geir Svenningsen. Årsmøtet vedtok en uttalelse om gratis skoleskyss.

I Birkenes KrF overtar Geir Colbjørnsen som ny leder etter Petter Ross. Han får med seg Thor Harry Nordvoll, Signy Aas-Andreassen, Anne Kari Birkeland og Karl Johan Tveiten som styremedlemmer. Varamedlem er Vemund Ruud.

.

Les også: Ropstad mest aktiv på Stortinget

.

Tips oss: tips@lp.no

thorb@lp.no