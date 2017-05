Sju ber om hemmelighold Arne Thomassen: annonse Sju av 16 søkere til rådmannsstillingen i Lillesand ber om at deres navn ikke blir offentliggjort. 29.05.2017 kl 10:31 (Oppdatert 10:42)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Ordfører Arne Thomassen sier til Lillesands-Posten at han håper at søknadslisten til rådmannsstillingen kan bli offentliggjort i løpet av dagen.

At mange av søkerne til toppjobben i åpenhetskommunen Lillesand ønsker at navnet ikke skal offentliggjøres er imidlertid en utfordring.

- Kommunens jurist går nå igjennom søknaden og vurderer om hvilke navn som skal frigis og ikke. I utgangspunktet hadde jeg håpet at vi kunne offentliggjøre alle navnene, men jeg kan ikke utelukke at det er søkere som har veldig gode grunner for at navnet ikke skal publiseres. Vi går nå gjennom de sju søknadene hvor det er ønske om å bli unntatt for offentlighet og så snart juristen har konkludert håper vi å kunne offentliggjøre søkerlisten. Vi håper det blir i løpet av dagen, sier Thomassen, som selv har skummet igjennom bunken med kandidater.

- Det ser ut til at vi har mange gode kandidater blant de 16, så det blir en spennende prosess, mener ordføreren.

Tre av 16 søkere til stillingen som kommunalsjef for tekniske tjenester har også bedt om at navnet deres ikke offentliggjøres.

Da Birkenes kommune ansatte rådmann i fjor var også spørsmål om offentlighet knyttet til søkere et tema.

Etter klage fra Birkenesavisa fastslo fylkesmannen at kommunen ikke hadde hjemmel for å unnta to av kandidatene fra den offentlige søkerlisten og kommunen ble pålagt å frigi navnene. Kommunen holdt tre navn hemmelige, og fikk medhold i at en av disse oppfylte kriteriene for hemmelighold, men ikke de to andre.

At søkere skal ha trukket seg er heller ikke grunn til å hemmeligholde navnene, slår fylkesmannen fast. og la til at det knyttes spesiell offentlig interesse til rådmannsstillingen.