Skader også på hovedhuset Brant ned: Låven på Ytre Tronderøya brant ned. Foto fra politiet (Foto: ) annonse Også hovedhuset på Ytre Tronderøya ble skadet i brannen torsdag kveld. 13.01.2017 kl 18:48 (Oppdatert 18:49)

I et intervju med Agderposten sier Einar Nilsen i Tronderøya AS at våningshuset trenger betydelige reparasjoner.

Dagen etter brannen sier Nilsen til Agderposten at den totalskadde låven inne holdt bad og oppholdsrom, så vel som festsal.

– Låven har vært leid ut tidligere til et selskap som drev med produktutvikling. De har nå trukket seg ut, sier Nilsen til avisen.

På grunn av gunstig vindretning spredde brannen i uthuset seg ikke til hovedhuset på øya.

Flere medier, også lp.no har skrevet at uthuset var nyoppusset. Dette er en definisjon eieren ikke kjenner seg igjen i ettersom det skal ha gått fem år siden oppussingen.

Nilsen reagerer også på at eiendommen blir knyttet til Brunstad Kristelige menighet (Brunstad Christian Church (BCC)), også kalt Smiths Venner.

– Jeg vet godt hvem som er eiere. At det skal være eid av BCC er usant, sier han til Agderposten.