Skal opprette samrådsgruppe Vindkraft: annonse En egen samrådsgruppe skal sikre at lokale interesser blir hørt dersom det blir vindkraftutbygging i Birkenes kommune. 08.01.2017 kl 16:04 (Oppdatert 16:36)

Samrådsgruppen er nevnt som et eget punkt i avtalen som er inngått mellom kommunen og E.ON Vind.

- Samrådsgruppen er det fora der kommunen og lokale interesser får mulighet å komme med innspill og forslag når prosjektet går inn i en mer detaljert planleggingsfase. Samrådsgruppen vil gis mulighet å komme med innspill da turbiner, veitraséer, adkomstveier, etc. skal oppdateres og detaljeres. Adkomst inn til de to planområdene vil være et av temaene som vil bli drøftet gjennom samrådsprosessen. E.ON kan bekrefte at det ikke vil være aktuelt med en adkomstvei som går igjennom det som tidligere var omsøkt som planområde for Storehei. Adkomst fra FV 252 der den går langs Oggevann vil ikke være aktuelt, heter det i avtalen.

E.ON ser for seg at minst tre samrådsmøter vil bli gjennomført gjennom MTA (miljø-, transport og anleggsplan) og detaljplanprosessen, som er planlagt å starte i 2017: "Opplegget med minst tre samrådsmøter og etterfølgende høring vil sikre at Birkenes kommune og andre lokale interesser har gode muligheter til å påvirke prosjektets endelige utforming etter at konsesjonen er gitt."

Deltagerne i samrådgruppen vil være representanter fra kommunen, grunneiere, samt andre lokale og regionale interesser som blir berørt av prosjektet. Det vil være Birkenes kommune som utarbeider forslaget til deltagere i samrådsgruppen.

