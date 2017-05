Slipper eiendomsskatt etter brann brann: annonse Felles tekniske tjenester for Birkenes og Lillesand kommuner anbefaler formannskapet i Lillesand å gi fritak for eiendomsskatt for en eiendom som ble totalskadet i brann tidligere i år. 26.05.2017 kl 16:37 (Oppdatert 16:42)

Saksbehandler Linda Pettersen Sanda viser til når en bygning brenner ned, kan eiendomsskattelovens § 28 komme til anvendelse: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.»

Videre viser hun til KS Eiendomsskateforums veileder: «Finansdepartementet har gitt uttrykk for at nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan være aktuelt dersom en eiendom blir ødelagt ved brann eller på annen måte, inntil omtaksering av eiendommen er gjennomført. Rettferdighetsgrunner tilsier at skatten bør settes ned helt eller delvis for det skatteåret bygningen brant ned, siden skattegrunnlaget ikke lenger finnes. Det er ikke noe vilkår for nedsettelse eller ettergivelse at den skattepliktige selv søker om dette, men det vil naturligvis være det vanlige.»

- Rettferdighetsgrunner tilsier at skatten bør ettergis for 2017, siden skattegrunnlaget ikke lenger finnes, skriver Pettersen Sanda og anbefaler formannskapet å ettergi skatten.