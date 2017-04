Små steiner - store utbetalinger steinsprut: (pressefoto: Hurtigruta Carglass) annonse Steinsprut er skaden få reflekterer over, men som koster forsikringsselskapene 35 millioner kroner i året. 22.04.2017 kl 17:56



- Våren er høysesong for denne type skade. Når snøen smelter blir småsteiner og annet rask i veibanen virvlet opp, og smeller inn i frontruten, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I Aust-Agder måtte 6.000 bileiere innom et verksted for å reparere ruten eller få den skiftet i løpet av fjoråret. Det vil si at dette skjedde 16 ganger daglig, bare i vårt fylke.

Erstatningene endte på nærmere 35 millioner kroner. Ingenting tyder på at noen av disse tallene vil endre seg i år.

- Steinsprutskader er det mye av gjennom hele året, men våren skiller seg ut som de månedene med flest skader. Veier som har vært strødd med sand er mer utsatt enn veier som kun har vært saltet, sier Voll.

Alle som har kjørt bil en stund har nok opplevd at det har sagt «pang» når en er ute å kjører. Noen ganger resulterer dette i en steinsprutskade i lakken, men ikke sjelden - ender en opp med en liten «rose» i frontvinduet.

Kostnadene ved å skifte en rute er store. På bilmodeller med varmetråder i frontvinduet eller ADAS er kostnadene ekstra høye. Derfor er det en stor fordel når kunden velger å reparere ruten, i stedet for å skifte den. Alle bileiere med delkasko eller kasko får reparert steinsprutskade gratis. Må ruten skiftes er det som regel en egenandel.

Fakta:

249.682 bileiere opplevde steinsprutskade i 2016 - tilsvarer 700 skader daglig

Erstatningsutbetalingene endte på rekordhøye 1,5 milliarder kroner

Kostnadene pr. dag er 4 millioner kroner

I 2016 økte antall steinsprutskader med 5,1 prosent mens erstatningene økte med 8,1 prosent.

(Alle tall: Finans Norge)

Tips for å unngå steinsprut ?

Holde god avstand til bilen foran

Er uhellet ute, få reparert skaden så rask som mulig.

Dekk gjerne med gjennomsiktig teip for å beskytte skaden.