Smarte og gavmilde søstre

De to tvillingsøstrene bodde på Lillesand gård i Strandgata fra slutten av 1700- tallet og til et godt stykke ut i det 19. århundre. Den virksomhet de drev har ført til at også de har fått en gate oppkalt etter seg.

Hvem vet hvor søstrene Christensens vei er? Det er ikke sikkert at det er så mange. Gatestumpen er kort og ubetydelig, det er ingen hovedgate akkurat.

De som har bodd der og de som har vokst opp i dette strøket husker nok allikevel denne gaten som et hyggelig sted å bo.

Søstrene Christensens vei ligger på solsiden foran Lillesand kirke. Gatens boliger ligger fint til med utsikt over Lillesand havn og med Lillesand kirke i ryggen. I 1959 ble det gjort et vedtak om at gaten skulle hete Søstrene Christensens vei.

Skoletomt ble kirketomt

De to tvillingsøstrene, Margrethe og Cathrine hadde i sin levetid gitt bort en tomt hvor det skulle bygges skole. Tomten lå på en høyde over Lillesand havn. Men skolen ble aldri bygget der.

En større tomt på Brentemoen var i sin tid avsatt til kirketomt. Men her ble det heller aldri bygget kirke. I 1879 ble imidlertid borgerskolen bygget på kirketomta på Brentemoen. Og 10 år senere, i 1889, ble det bygget kirke på skoletomten på det sted som i dag heter Kirkeheia.

Margrethe og Cathrine var to samfunnsinterreserte mennesker. De var spesielt opptatt av det lille lokalsamfunnet de bodde i, ladestedet Lillesand. I tillegg til skoletomten skal de også ha gitt bort to parseller ned mot sjøen i Strandgata, som skulle fungere som allmenninger for ladestedets beboere.

Den ene er en 10 fot bred allmenning som går fra gaten og ned til sjøen vest for Harald Fjeldal. Den andre er allmenningen mellom Strandgata 10 og 12.

Kjell Rosenberg siterer fra gavebrevet fra de to søstre i sin bok. Blant annet så står det:

«Foranførte trende tomter eller strekninger bliver saaledes fra i dag av Ladestedets Lillesands rettmessige eiendom, upåanket av oss eller våre arvinger og uten at ladestedet av samme ærlegger nogen slags avgift eller tyngde.

Dette til bekreftelse under våre hender og segl i Vitterlighetsvidner overvær.

Ladestedet Lillesand 4de juni 1835.

Margrethe og Cathrine Christensen».

I tillegg ga de også gratis en tomt til Sprøytehus som faktisk sto helt fram til 1937. Det sto på det som i dag er Emil Knudsens plass.

Jomfruene

Ja, de ble kalt så, disse to kvinnene som i meget ung alder ble arvinger til en meget verdifull eiendom, Lillesand gård. De to jentene ble aldri gift så det var nok årsaken til at de ble kalt for «Jomfruene på Lillesand gård». Eiendommen som de arvet omfattet mye av det som i dag er Lillesand sentrum.

Ifølge lokalhistoriker John Gustav Johansen var de to jentene bare 8 år gamle da deres far, Nils Christensen, omkom på sjøen, 14. november 1768. De hadde imidlertid en stemor, Elisabeth Bredal, å støtte seg til.

Margrethe og Cathrine var imidlertid ikke myndige og deres stemor måtte ta seg av hus og grunn inntil de selv var voksne nok til å begynne foretningsvirksomhet.

De tre damene på Lillesand hadde hadde kanskje ikke de helt store inntektene. Riktignok drev de gjestgiveri, men det kan ikke ha gitt dem så mye å rutte med.

Store verdier

Tenk deg at du i dag hadde sittet som eier av stort sett alle sjøtomtene rundt Lillesand havn, i tillegg til mye innland. Det hadde etter dagens målestokk utgjort enorme verdier. På slutten av 1700-tallet og i begynnelsen på 1800-årene så man ikke på det på den måten som vi gjør i dag.

Margrethe og Cathrine Christensen var imidlertid to smarte damer som klarte å skape seg et skikkelig levebrød ved hjelp av sin arv. Mange av de som levde samtidig med dem synes nok de var både gjerrige og vanskelig å ha med å gjøre.

Etter at deres stemor var død fikk de hjelp av en mann ved navn Elling Heldal. Han ble deres rådgiver. Kjell Rosenberg skriver om ham i boken «Lillesands Historie» at han var en dyktig rådgiver, kanskje for dyktig. Det viste seg at da de skulle feste bort grunn til Tollbua, så var kontraktsinnholdet så fullt av forbehold at forretningen holdt på å gå over styr.

I 1799 søkte tvillingene og deres stemor om å få sette opp to kraftige jernstolper nær sjøen, en på Julebauen og en på Kokkenes. Tillatelse ble gitt og dermed kunne eierne av Lillesand kreve penger av skip som fortøyde i disse pålene, såkalte ringpenger.

Dette var begynnelsen på en forretningsvirksomhet som sannsynligvis kastet mye av seg. I årenes løp festet de bort mye eiendom nede ved sjøen og hver gang forbeholdt de seg retten til å kreve inn ringpenger og andre skipsavgifter. Dessuten solgte de ikke eiendom, de bare leide den bort og kunne derfor kreve inn årlig festeavgift. Ikke nok med det, men i festekontrakten hadde de ofte lagt inn to tre arbeidsplikt i onnetiden og tatt forbehold mot husdyrhold hvis dette skulle føre til «Prædjudice».

Søstrene Christensen levde til et godt stykke ut på 1800-tallet. Cathrine døde 6. januar 1839 og Margrethe 29. mai 1843, kan John Gustav Johansen fortelle.

En stille gate

Tidlig på 1950-tallet begynte byggingen av to tomannsboliger innerst i blindveien. Det var avdøde byggmester Trygve Omestad som sto for disse arbeidene. Den ene leiligheten skulle Omestad selv bo i. Hans sønn, Terje Omestad forteller at veien bare var en smal sti de første årene. Det var imidlertid anlagt en vei ned til husene fra selve kirketomta. Denne veien ble imidlertid stengt med en mur på et senere tidspunkt. Dette bekrefter også Morten Astrup som selv vokste opp der.

Begge to forteller også at selv om en ny vei ble anlagt så visste de ikke at den het Søstrene Christensens vei. Begge guttene hadde alltid blitt fortalt at det var på Kirkeheia de bodde.

Selv om det i 1959 ble gjort et vedtak om at veien skulle hete Søstrene Christensens vei tok det sin tid før det kom opp noe skilt. Posten kom allikevel fram selv om den ble adressert til Kirkehei.

Rundt 1960 ble enda et hus satt opp og familien Pettersen etablerte seg i gaten. Hos dem var det tre gutter og sammen med de andre barna så utgjorde de en liten gjeng som sammen med andre barn i området hadde sitt lekeområde på den andre siden av Kirkeheia ned mot Nygaards jorde, sier Terje Omestad.

På et tidspunkt ble det tippet tre billass med sand innerst i veien. Omestad vet ikke hvorfor, men sanden var ypperlig til å lage veier til lekebilene. I det forholdsvis store området syd for kirken mot Lilleheia er det i dag etablert både lekeplass og fotballbane. Så de ungene som befinner seg i området i dag har nok å boltre seg på.

De to damene på Lillesand gård solgte ikke noe eiendom. De bare festet eller leide den bort. Så Lillesand var i mange år en by med bare festetomter. Det er først de senere år at eiendommene er gjort om til selveiergrunn. Slik er det også i Søstrene Christensens vei.

En underlig historie

Først hadde de blitt morløse, så mistet de sin far i en ulykke, åtte år gamle. Hvordan skulle livet til de to jentene bli?

I dag bruker vi ofte uttrykket «Livets skole». Det var det disse to jentene fikk erfare, hvordan det er å gå i livets harde skole. Selv om de tydeligvis ikke var så populære i sin samtid så klarte de å livnære seg og skape verdier av den arv de så tidlig hadde fått.

Ingen av dem ble gift. Hvorfor, er det ingen som vet sikkert. Kjell Rosenberg forteller imidlertid om en viss Tønnes Rolfsen som skriver i sin dagbok om et besøk i gjestgiveriet på Lillesand gård.

Han forteller om jentenes stemor som overordentlig snakksom og med en stedatter som er mange ganger mindre inntagende enn moren.

Selvfølgelig kan vi bare spekulere i hvorfor disse to aldri ble gift og fikk etterkommere. Men de røktet sin dont på en god måte og kunne dermed overlate store verdier til sine arvinger.

Under arveoppgjøret i 1844 ble Lars Krogh, Paul N. Larsen og Cathrine Flørenes tilgodesett. De var i slekt med søstrene Christensen.