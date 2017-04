Snoking politi: annonse Politiet rykket ut etter melding om to personer som snoket rundt en bolig. 29.04.2017 kl 05:01



Det var 01:32 natt til lørdag at politiet ble kontaktet av en huseier i Hestelia etter at to personer var observert snikende rundt på eiendommen.

Ifølge meldingen skal personene ha forsvunnet da huseier ropte etter dem.

Politiet rykket ut og så etter de to, men fant dem ikke.