Spent på ny jobb anne: annonse Birkenes’ nye rådmann Anne Stapnes er god til å glede seg over hver enkelt dag. 31.12.2016 kl 14:56



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– 2016 har vært et innholdsrikt år. Som vanlig har jobben i Birkenes kommune vært både utfordrende, spennende og givende. Jeg har hatt mange gode opplevelser med familie og venner, og det verdsetter jeg høyt.

1. januar starter jeg opp i jobben som rådmann i Birkenes. Dette ser jeg frem til, og jeg er motivert for å løse de oppgavene som følger med jobben. Utover dette er jeg god til å glede meg over hver enkelt dag, og tror 2017 har mye bra å by på – både i jobb og på hjemmebane.