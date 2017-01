Spør om kvinner i politiledelsen Kari Henriksen: Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) annonse Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er lite fornøyd med den nye ledergruppen i Agder politidistrikt. Nå tar hun saken opp i Stortinget. 11.01.2017 kl 10:27



Gjennom et skriftlig spørsmål til den nye justis- og beredskapsministeren Per Willy Amundsen (Frp) tar Vest-Agder representanten opp likestillingen i politiet på bakgrunn av det hun mener er en uakseptabel kjønnsfordeling i ledergruppen i Agder politidistrikt.

– Politidirektøren i Agder politidistrikt har ansatt ny ledergruppe bestående av åtte menn (89 %), i tillegg til henne selv. Det har det vært stor oppmerksomhet rundt likestilling i politiet. Statsråden har forsikret Stortinget om at likestillingen skal bedres. Det er et mål krav om at antall kvinner i lederstillinger skal være 40 %. Kan statsråden tabellarisk vise antall og andel kvinner i lederstillinger fra 2008-2016, si når måltallet forventes innfridd, og hva vil han konkret gjøre for at det skjer? er spørsmålet Kari Henriksen vil ha svar på.

