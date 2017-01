Stenger vannet igjen

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Birkenes kommune varsler på sine hjemmesider at vantilførselen vil bli stengt ved Fritun mandag. 29.01.2017 kl 19:58

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Stengingen skyldes arbeider på den kommunale vannledningen,. Ifølge kommunens hjemmeside vil vannet bli stengt fra klokken 07:00. Det er ventet at vannet vil være tilbake 15:00, men kommunen tar forbehold om forsinkelser. Kommunen gir følgende råd ved vannstenging: Vannkraner samt hoved-vannkranen holdes stengt mens arbeidet pågår Når vannet er tilbake kan det oppstå trykkendringer og misfarging på vannet. Kaldtvannskraner bør åpnes for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt misfarget vann og partikler

Utsett hvitvask til vannet oppnår normal tilstand Vær oppmerksom på at vannet etter en vannstenging kan være mer eller mindre misfarget til og med påfølgende dag. Birkenes kommune beklager ulempen dette medfører våre abonnenter.