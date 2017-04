Storbrann gir meromsetning på 700 millioner kroner 700 MILLIONER EKSTRA: ASKO i Lillesand har overtatt alle storhusholdningskundene til lageret i Vestby som brant før påske. Det betyr doble skift, 10–12 ekstra trailere som skal fylles om dagen og doble skift mens det hele står på. I kroner og øre forventes en meromsetning på 700 millioner kroner mens det hele står på, forteller direktør Peder Syrdalen. (Foto: Agderposten) annonse Storbrannen i lageret til ASKO i Vestby før påske gir en enorm aktivitetsøkning ved lageret i Lillesand. 30.04.2017 kl 13:19

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048

Daglig går det nå 10 til 12 ekstra trailere med varer ut av sentrallageret i Lillesand. Alt for å kompensere for lagerbrannen på Østlandet.

– Vi avlaster med det avdeling øst i ASKO. Det regner vi med å fortsette med det kommende året, forteller direktør ved ASKO Lillesand, Peder Syrdalen til Agderposten.

Der lastes og losses nå døgnet for å få varene ut til matvaregrossistens mange kunder.

– Her står alle på for at dette skal gå bra. De ansatte gjør en formidabel jobb. Vi har normalt aktivitet hele døgnet hele uka, men nå må vi til med to skift for å få kabalen til å gå opp. Men dette skal vi klare, sier Syrdalen.

I utgangspunktet skal Asko Lillesand dekke Agder-fylkene, men med den nye situasjonen er hele Sør-Norge blitt innlemmet i driften.

Årlig omsetter ASKO i Lillesand for rundt fire milliarder kroner. I år vil de nærme seg fem.

– For oss betyr alle de ekstra kundene en meromsetning på anslagsvis 700 millioner kroner, smiler direktøren.

Virksomheten har 200 medarbeidere fordelt i avdelinger som marked, innkjøp, kundeservice, varemottak, plukk, miljøstasjon, sammenstilling og transport. Kundene er blant annet KIWI, Meny, SPAR, Joker, Esso, Shell, Best, Deli de Luca, MIX, Kristiansand Dyrepark, samt hoteller, restauranter, kafeer og kantiner over hele Sørlandet.

– Vi har fått noen ansatte fra lageret som brant ned til å hjelpe oss, men det kan også bli aktuelt å ta inn ekstra folk mens dette står på, sier Syrdalen.

Storbrannen i varelageret til Asko i Vestby gjorde skader for rundt 100 millioner kroner. I tillegg gikk varer for anslagsvis 100 millioner opp i røyk.

(

.