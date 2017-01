Storfornøyd ordfører Anders Christiansen: annonse Ordfører Anders Christiansen er meget godt tilfreds med avtalen som er inngått mellom Birkenes kommune og E.ON Vind. Nå håper han vindkraftverket blir realisert. 07.01.2017 kl 12:49 (Oppdatert 12:55)

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

Anders Christiansen leder i dag en delegasjon på 25 birkenesinger til Lista vindkraftverk. 10 av dem er lokalpolitikere, mens de øvrige er engasjerte innbyggere - flest skeptikere. Før turen har deltakerne fått presentert en avtale mellom energiselskap og kommune som betyr millioner til kommunale tiltak dersom de 21 vindturbinene blir realisert.

- Det er en veldig god avtale. Vi har sammenliknet med andre utbyggingsprosjekter og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være noe av det beste som finnes. Det mest nærliggende å sammenlikne med er utbyggingen i Nord-Odal. Det er en dobbelt så stor utbygging og vi kommer godt ut, mener Christiansen, som hele tiden har vært positiv til vindkraftutbygging i hjemkommunen. Hans standpunkt er blitt styrket etter at avtalen med E.ON nå er på plass. I tillegg til en betydelig eiendomsskatt fra firmaet vil kommunen også få friske millioner til konkrete tiltak.

- Vi har fått gjennom det som er viktig for oss, og på enkelte områder mer til. Jeg er glad for både trafikksikring, stier og satsingen på Toplandsheia, men det viktigste er kanskje det grunnlaget vi har lagt for lokal næringsutvikling, sier ordfører Christiansen, som også er fornøyd med at Birkenes kommune får til disposisjon en pott til skjermingstiltak.

- Det som er litt spesielt, er at vi får muligheten til å gå inn med tiltak overfor enkelteiendommer og at det er kommunen som skal styre dette. Det er veldig fint at vi har fått på plass dette punktet, mener Christiansen.

Han tør ikke spekulere i om avtalen vil være nok til at et flertall i kommunestyret vil anbefale en konsesjon når saken kommer til behandling 2. februar.

- Jeg kan ikke tro at noen kan bli mindre positive på grunn av denne avtalen i alle fall. Det er positivt at kommunestyret nå får mest mulig informasjon før avgjørelsen fattes. Så får vi en debatt på et best mulig grunnlag. Jeg håper det blir et ja, men er ikke sikker, sier Christiansen.