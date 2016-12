Strømbrudd i Lillesand Strømbrudd: De røde feltene viser driftsforstyrrelser, mens de blå feltene er planlagte strømstanser. (Foto: Faksimile) annonse Over 2.000 strømkunder er rammet av strømbrudd i bysentrum og områder vest for sentrum. 22.12.2016 kl 11:32 (Oppdatert 12:07)

Ifølge Agder Energi Nett jobber montører med å gjenopprette strømforsyningen.



Feilen oppsto klokken 9.26 torsdag morgen.



- Vi har fått flere følgefeil etter kraftig kortslutning på linjen. Situasjonen er slik at når vi kobler inn et område, så vil vi finne mer skadet nett og linjen faller ut igjen, melder strømselskapet på sine nettsider.



Like etter klokken 12 var strømmen tilbake igjen i sentrum, men 1.606 kunder står fortsatt uten strøm.