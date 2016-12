Strømbrudd i Lillesand : (Foto: ) annonse Svein Are Folgerø, Administrerende direktør i Agder Energi Nett, forklarer bakgrunnen for strømbruddet i forrige uke: 27.12.2016 kl 21:00



Vi viser til nyhetssaken «Strømbrudd i Lillesand» 23. desember.

Vi har stor forståelse for de ulemper strømbrudd fører til, og særlig når det skjer i en travel førjulstid!

Torsdag 22. desember oppsto det en kortslutning på linjenettet like ved ASKO i Lillesand, som førte til store følgeskader på strømnettet flere steder i byen. Dette er skader som det tar tid å reparere, og på grunn av at det oppsto feil flere steder i strømnettet samtidig, hadde vi ikke muligheter for å koble om strømforsyningen mens reparasjonene pågikk. Derfor tok det lang tid før alle kundene fikk strømmen tilbake.

Noen av reparasjonene ble utført med spesialverktøy mens linjenettet var spenningssatt slik at kundene fortsatt hadde strøm, mens noen steder var det nødvendig å koble ut strømforsyningen igjen slik at montørene kunne få utbedret skadene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver på side 5 i sin rapport «Avbrotsstatistikk for 2015» at «Likevel vil statistikken for enkelte år vise tilfelle der avbrotsdata for ikkje varsla avbrot er mykje høgare enn venta for eit aktuelt område. Slike avvik kan som oftast forklarast ved at det har oppstått særskilde tilhøve som har påverka statistikken». Det vil si at dersom statistikken korrigeres mot store feilsituasjoner vi har hatt på grunn av ekstremvær, vil påliteligheten i strømforsyningen på Agder være helt på høyde med øvrige fylker. NVEs avbruddsstatistikk for 2015 er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Ser vi på statistikken vår over antall langvarige strømbrudd de siste to årene i kystnære strøk, viser den at Arendal hadde 80, Grimstad 40, Kristiansand 36, Lyngdal 36, Lillesand 31, Farsund 25, Mandal 22, Lindesnes 29 og Risør 18. Det vil si at Lillesand ligger på femteplass av de ti kystkommunene.

Vi investerer årlig betydelige beløp for å forsterke og vedlikeholde strømnettet både i Lillesand og øvrige kommuner. I 2017 skal vi til sammen investere for over 500 millioner kroner i strømnettet på Agder.

Med vennlig hilsen

Svein Are Folgerø

Administrerende direktør i Agder Energi Nett