Styrker arbeidet mot mobbing Saksordfører: Peter Andre Busch var saksordfører da fylkestinget vedtok å stryke arbeidet mot mobbing. annonse Et enstemmig fylkesting har vedtatt en plan for å styrke kampen mot mobbing. Det opprettes en årlig pris som skal deles ut til en skole som gjør en særlig innsats for å forebygge og bekjempe mobbing. 28.12.2016 kl 10:20

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

Et enstemmig fylkesting har vedtatt en plan for å styrke kampen mot mobbing. Det opprettes en årlig pris som skal deles ut til en skole som gjør en særlig innsats for å forebygge og bekjempe mobbing.

– Dette er en sak som har rørt komiteen til tårer. Det å bekjempe mobbing er noe av det viktigste vi kan gjøre. En enstemmig komité er enige om dette forslaget og vi vil understreke viktigheten med å dra elevene med i dette arbeidet, sa Peter Andre Busch (Frp), som er nestleder i utdanningskomiteen og saksordfører da saken kom til fylketinget. Han fikk støtte av Nils Johannes Nilsen (Ap) som berømmet komitearbeidet. Det samme gjorde Torunn Charlotte Nyberg (H), som i likhet med Busch fremhevet viktigheten av å dra elevene med i arbeidet for å forebygge og motvirke mobbing. Hun viste til at skolene er representert i arbeidet, men at ingen av skolenes representanter er elever.

«Elevene må i større grad engasjeres i arbeidet og bidra med innspill til hva som er viktig for elevene. De må tas med i planlegging både på overordnet nivå og på den enkelte skole, samt bidra med ideer til hvordan satsingen kan fortsette etter prosjektslutt. Her anbefales det å bruke Aust-Agder elev- og lærlingråd, ungdomsrådene i de forskjellige kommunene og elevrådene ved de videregående skolene», heter det i vedtaket fra fylkestinget.

Mål

Fylkestinget vedtok tre hovedmål for det videre arbeidet:

a) forsterke faglig bistand til de videregående skolene og til Oppfølgingstjenesten i konkrete elevsaker.

b) utvikle og gjennomføre hensiktsmessige kompetansetiltak både for elever og pedagogisk personale herunder utvikle aktuell kompetansemateriell.

c) også sette fokus på å spre kunnskap om å identifisere elever med stort læringspotensial samt metoder for å gi dem utfordringer tilpasset deres behov

Pris

I tråd med fylkesrådmannens innstilling etableres det en årlig pris til skole, grunnskole eller videregående skole, som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing. Prisen utdeles av fylkestinget i juni hvert år.

Fylkesrådmannen bes utarbeide forslag til kriterier for en slik pris. Elevene må tas med i planleggingen av kriterier for skoleprisen.

Det er fylkets utdanningskomite som innstiller på hvem som skal få prisen.

Ny sak

Prosjektet «Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse» er et satsingsprosjekt. Fylkestinget er imidlertid opptatt at arbeidet skal ivaretas også etter prosjektet avsluttes i 2018.

For å sikre dette ber fylkestinget om en ny sak i 2017 hvor løpet etter 2018 skal legges. I tillegg ønsker fylkestinget en oversikt over hvordan midlene til styrking av rus/psykiatri er benyttet siden starten i 2008 og frem til i dag, herunder hvilke resultater man har oppnådd.