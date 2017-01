Takknemligheten Skjerdal: annonse Sogneprest Kathrine Tallaksen Skjerdal har hatt et år fullt av hverdager, og er takknemlig for det. 01.01.2017 kl 06:57



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– 2016 har vært et ganske vanlig, fint og travelt år her hjemme, med utfordringer som blir veldig små når vi leser og ser hvordan situasjonen er andre steder i verden. Som rammer helt vanlige mennesker, med de samme håpene og drømmene som vi har. I år har jeg kjent mye på hvor utrolig beskyttet vi er, og på takknemligheten for det. Samtidig har jeg også opplevd å miste en som betydde mye for meg, min gamle bestefar. Og det har vært spesielt mange begravelser i Høvåg i høst. Vi har mistet mange i bygda vår, og jeg tenker spesielt på dem.