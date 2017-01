Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Tar Heimevernet opp i Stortinget ropstad: Kjell Ingolf Ropstad er glad for at det største fengselet kommer i Froland Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er bekymret for de signaliserte heimevernskuttene på Agder. Nå utfordrer han forsvarsministeren gjennom et skriftlig spørsmål. 18.01.2017 kl 09:58 (Oppdatert 10:03)

Thor Børresen

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 - Viser til oppslag i Agderposten 16/1-17 der det kommer frem at HV08 kan miste 2.800 HV-soldater. Dette vil i så fall være en halvering av dagens mannskap, og mye tyder på at Agder og Aust-Agder spesielt rammes hardest. Medfører dette riktighet, og hva vil i så fall dekningen i de ulike fylkene i HV08 bli? spør Ropstad i sin henvendelse til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. KrF-politikeren viser også til at flere hevder at antallet HV-soldater reelt sett har vært mye høyere enn det regjeringen har antydet, og at reduksjonen til 35.000 soldater ikke er en tilpasning til dagens situasjon, men reelle kutt. Ifølge Agderpostens oppslag (krever innlogging), som er bakgrunnen for Ropstads spørsmål, forsvinner2.806 HV-soldater fra Agder og Rogaland før sommeren. Ifølge avisen slo tallet ned som en bombe blant områdesjefene til Heimevernet i Agder og Rogaland i helgen. I praksis kuttes halvparten av soldatene i distriktet, og sannsynligvis rammes Aust-Agder hardest. 26 av 30 ordførere i Agder har undertegnet et opprop som krever tilstedeværelse i hele landet og at alle nedskjæringsprosesser i Heimevernet settes på vent inntil den ventede landmaktutredningen kommer etter sommeren. Lillesands ordfører Arne Thomassen (H) er ikke blant underskriverne, men han sier til Agderposten at han deler bekymringen og vil jobbe med saken gjennom Høyres sentralstyre, hvor han er medlem. . Tips oss: tips@lp.no