Tiggeforbud – fra kontrollerende til farlig

Kjetil Tandberg skriver om forbudet: 07.02.2017



Forbudet mot tigging er fortsatt et omstridt tema to år etter det ble vedtatt. I fredagens lillesandsposten, samt Fædrelandsvennen tidligere i uken, kan vi lese om vår varaordfører som kommer med et forslag for å løse floken. Forslaget er dessverre, om mulig, enda mer kontrollerende og farlig enn tiggeforbudet i seg selv.

Tiggeforbudet skapte en opphetet debatt i bystyret første gang det var oppe til behandling. Tilhengere argumenterte for forbudet med alt ifra bekjempelse av menneskehandel og kriminalitet, til frykt blant byens innbyggere. Motstanderne argumenterte mot, ved at man ikke kan forby fattigdom og sosial nød. Min mening er at begge siders argumenter er svake, og fører til en avsporing av en debatt som har langt mer alvorlige konsekvenser en det politikerne i Lillesand evner å se.

Verktøy for å stoppe menneskehandel og annen kriminalitet har politiet allerede gjennom vanlig lovgivning. Når det kommer til argumentet om frykt er dette bare vondt å høre på. Frykt er en subjektiv opplevelse, og bør ikke ligge til grunn for et lovforslag. Finnes det innbyggere som er så redde for en person som sitter med en kopp og ber om penger når man går forbi, at man unnlater å dra til byen, mener jeg dette er en irrasjonell frykt hvor løsningen ligger hos helsetjenesten fremfor hos våre folkevalgte.

Så til varaordførerens forslag. Registrere mennesker som ønsker å be om hjelp? Drive opplæring i hvordan de som tigger skal oppføre seg blant andre mennesker? Egne soner der det er lov å tigge? Bortvise mennesker som ikke følger reglene? Hvordan vil du løse dette? Skal man være registrert som tigger i et arkiv i Lillesand for alltid om man først er registrert? Vil kommunen ansette noen som kan forklare tiggere hvordan vi i Lillesand ønsker at de skal oppføre seg, og hvor de kan oppholde seg? Bør denne personen være flerspråklig i fall noen av tiggerne er utenlandske, eller synes varaordføreren at tolker kanskje er det beste i slike tilfeller?Hvordan skal politiet skille mellom registrerte og uregistrerte tiggere? Vil varaordføreren kanskje merke de som har vært innom kommunen, registrert seg og mottatt opplæring? Historien har vel vist at det å registrere, og samle mennesker på bakgrunn av deres tilhørighet til en sosial gruppe aldri er en god ide. Hvor lenge skal et bortvisningsvedtak gjelde? Hvaom personen som ikke følger reglene bor i Lillesand sentrum? Vil de få husarrest? Jeg ser frem til svarene.

Om ikke forslaget kom fra KrF, hadde jeg mistenkt at dette var noe som var blitt utformet under siste halvdel av Tour de vin fremfor av et seriøst parti. Skulle jeg stilt ordføreren spørsmål rundt temaet, ville jeg heller spurt om gjeldende lovgivning har hatt den ønskede effekt. Har det blitt mindre kriminalitet, mindre menneskehandel, høyere velferd og utdanning blant tiggerne? Om ikke burde loven oppheves fremfor å stigmatisere en allerede undertrykket gruppe ytterligere, i spillet for å unngå politiske tapere.

Debatten her handler ikke om frykt, kriminalitet, eller forbud mot fattigdom. Debatten handler om hva hvert enkelt menneske skal kunne bruke sitt liv til så lenge det ikke skaper uforholdsmessige problemer for andre. Den handler om hvor mye enkeltmenneske skal kunne bestemme over seg selv uten at staten setter grenser. Den handler om friheten til å velge.

Dette har dessverre ikke politikerne i Lillesand forstått, og resultatet er både trist og skremmende.

Kjetil Tandberg