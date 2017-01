Til Sivilombudsmannen På Befaring: Planutvalget har befart Næpetrøveien. Utvalgsleder mener tiltaket må ses i sammenheng med hus som er tillatt oppført i bakkant. Fylkesmannen vurderte det annerledes og omgjorde kommunens vedtak. annonse Fylkesmannens omgjøring av planutvalgets vedtak i Næpetrøveien 3A er klaget inn for Sivilombudsmannen. 24.01.2017 kl 18:23 (Oppdatert 18:30)

Det er tiltakshaver Kjetil Hovde som i et brev til Lillesand kommune gjør oppmerksom på at fylkesmannens avgjørelse er bragt inn for Sivilombudsmannen. Han ber i den forbindelse om utsettelse på kommunens vedtak om tilbakeføring av eiendommen til ombudsmannen har sagt sitt.

Planutvalget ga tillatelse til oppføring av ny bolig i Næpetrøveien 3A, men vedtaket ble omgjort til et avslag av byråkratene hos fylkesmannen etter en ekstraordinær høringsrunde til fylkets kulturminnevern.

Etter at Fylkesmannen har omgjort kommunens dispensasjonsvedtak anser kommunen de utførte arbeider på eiendommen i forbindelse med tiltaket som ulovlige, og disse må fjernes/tilbakeføres.

Kommunen viser til at det er startet reguleringsarbeid for eiendommen og mener tilbakeføring kan utsettes til denne er klar. Kommunen har på denne bakgrunn satt fristen for retting til 31. desember 2017.