Til sykehus etter truck-ulykke politi: annonse En arbeider ved Asko er bragt til sykehuset for undersøkelse etter en ulykke torsdag formiddag. 27.04.2017 kl 10:04



Politiet melder på sin twitterkonto at to trucker skal være involvert i ulykken, men at hendelsesforløpet foreløpig er uklart.

En person er bragt til sykehuset for undersøkelse og arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.

Politiet meldte om hendelsen klokken 10, men selve ulykken skal ha skjedd en drøy halvtime tidligere (09:20).