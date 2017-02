Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Tillatelse til droneflyvning : (Foto: ) 21.02.2017 kl 20:44

I mars må de regne med å se droner i sentrum...

Lillesand kommune har gitt Hank Joreid tillatelse til å ta av og lette med drone fra Havnegata 16.-19. mars og 23.-26. mars. Joreid opplyser i sin søknad at han har tillatelse fra luftfartstilsynet til og fly dronen. Dronen er også forsikret for eventuelle skader som skulle oppstå på eiendom og personer. Lillesand kommune har gitt tillatelse under følgende forutsetninger: 1. Det forutsettes at flygingen ikke er til sjenanse for omkringliggende forretninger og boliger. 2. Det forutsettes at alle nødvendige tillatelser fra andre instanser foreligger. 3. Det forutsettes at formålet med flygingen innebærer lovlig virksomhet. 4. Det forutsettes at lov og forskrift for bruk/flyging med drone etterkommes. 5. Det forutsettes at det foreligger tilstrekkelig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som kan oppstå. 6. Dersom det skulle vise seg at flygingen strider mot forutsetninger i denne tillatelse eller av annen årsak er uønsket oppheves tillatelsen med umiddelbar virkning.