Tørrkokt gryte utrykning: Brannvesenet rykket ut tirsdag etter melding om brann i en leilighet i Østregate. Det viste seg imidlertid å være snakk om en tørrkokt gryte. 15.02.2017 kl 12:45 (Oppdatert 12:55)

Thor Børresen

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Både brannvesen, ambulanse og politi rykket ut da det ble meldt om brann i Østregate, like ved der det brant i desember. LES OGSÅ Brann i sentrum under kontroll Det var mye røyk. En rask undersøkelse viste at det var snakk om en tørrkokt gryte. Ifølge politiet var det ingen personer til stede i leiligheten. Vinduene ble satt på vidt gap for å lufte ut før ambulanse og brannvesen kunne returnere.