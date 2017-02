Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Trakk lovlighetsklage Krevde Kontroll: Sammen med Agnete Rislå (V) krevde Oddbjørn Kylland (Sp) og Petter Toldnæs (V) lovlighetskontroll da budsjett og økonomiplan ble vedtatt. Dette kravet har de nå frafalt. Venstre og Senterpartiet trakk sitt krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak om budsjett og økonomiplan. 08.02.2017 kl 21:49 (Oppdatert 21:54)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Budsjettvedtaket fra desember blir stående. Det samme blir økonoiplanen for 2018-2020. Venstre og Senterpartiet stilte i bystyrets desembermøtespørsmål ved om budsjettet oppfylte lovens krav og krevde lovlighetskontroll av fylkesmannen. Etter at administrasjonen i sin gjennomgang gikk god for lovligheten av bystyrets vedtak valgte de to partiene å trekke sitt krav.