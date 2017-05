Tror ledigheten vil fortsette å falle Hilde Høynes: (Foto: Pressefoto) annonse Det er 38 færre ledige nå enn for ett år siden. Også sammenliknet med mars-tallene er ledigheten på retur i våre to kommuner. Også fylket totalt har en pen utvikling og den tror NAV-direktør Hilde Høynes vil fortsette. 01.05.2017 kl 12:00

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Av arbeidsstyrken i landet er det i april registrert 2,8 prosent helt arbeidsledige mot 2,9 i forrige måned og 3,1 prosent i april i fjor. I april var det registrert 78.212 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 7.259 sammenlignet med april i fjor. Av dehelt ledige mottok 60 prosent dagpenger.

Til sammen var 100 475 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 4 028 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 3,8 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,7 prosent, etterfulgt av Oppland med 1,8 prosent og Troms med 2,0 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,2 prosent, etterfulgt av Finnmark med 3,5 prosent og Vest-Agder og Hordaland med 3,3 prosent.

Arbeidsmarkedet nå

Ledigheten i Aust-Agder er på 3,2 prosent og utgjør 1 833 personer, 114 færre enn i forrige måned. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med april 2016. I april er bruttoledigheten på 4,7 prosent mot 5 prosent for ett år siden. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder, med 5,2 prosent.

Risør kommune har høyest ledighet med 3,8 prosent. Deretter følger Froland 3,7 prosent og Arendal med 3,6 prosent.

Blant de helt ledige i Aust-Agder er 1 180 menn og 653 kvinner. Av de ledige er 124 permitterte og 538 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 837 delvis ledige i Aust-Agder.

Bygland kommune har fylkets laveste ledighet med 1,2 prosent. Deretter følger Vegårshei med 1,7 prosent og Valle med 1,8 prosent.

Lokalt

I Lillesand er det registrert 117 helt ledige ved utgangen av april. Det er 18 færre enn for ett år siden og gir en ledighetsprosent på 2,2. Av de ledige er 62 menn og 55 kvinner.

Birkenes har lenge hatt en høyere ledighetsprosent enn nabokommunen, men det er ikke lenger tilfellet. Ved utgangen av april er det registrert 70 helt ledige i kommunen, noe som gir en ledighetsprosent på 2,2 også her. Ledigheten i Birkenes har gått ned med 13 personer siste måned og er 20 færre enn for ett år siden. Oppsiktsvekkende nok er Birkenes den eneste kommunen i fylket hvor det er registrert flere ledige kvinner enn menn; henholdsvis 34 og 23.

Arbeidsmarkedet nå

Ledigheten fordelt på næring

I Aust-Agder er ledigheten lavest blant ledere (22), innen akademiske yrker (27) og undervisning (36). Industriarbeid (361) og bygg og anlegg (244) er næringene med flest ledige.

Tilgang av ledige stillinger

I april var det registrert 476 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no – mot 550 i februar. I april 2016 var det registrert 705 ledige stillinger.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (112) og bygg og anlegg (92).

Helt ledige under 30 år

I Aust-Agder er det nå 478 helt ledige under 30 år, dette er en nedgang på 66 fra forrige måned.

Omslag i markedet

Bruttoledigheten i Aust-Agder har gått ned de siste fem månedene, sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Hilde Høynes sier at det er et positivt tegn for arbeidsmarkedet.

- NAV Aust-Agder har nylig undersøkt virksomhetenes sysselsettingsforventinger for de neste 12 månedene. Resultatet er likt med fjorårets undersøkelse. Netto 10 prosent av bedriftene forventer å ha flere ansatt om ett år enn det de har i dag. I samme periode har ledigheten avtatt og vi forventer derfor en videre nedgang i ledigheten, sier Høynes.