Tveit får nøkkelrolle i Frp

OPPtur: Odd Gunnar Tveit (Frp) trodde for to uker at han var ferdig i partiet. Selv om han tilhører den tapende fløyen på helgens møte kunne han forlate årsmøtet som nyvalgt nestleder i fylkeslaget. Nummer TO: Ingelinn Lossius-Skeie beholdt andreplassen på Stortingslisten til Frp Busch: Fylkesleder Peter André Busch For to uker siden trodde Odd Gunnar Tveit han skulle bli kastet ut av Fremskrittspartiet. I helgen ble han valgt til organisatorisk nestleder i fylkeslaget og får en nøkkelrolle med å bygge bro mellom de ulike fløyene i det splittede partiet og organisere valgkampen han tidligere truet med å stå over. Ingelinn Lossius-Skeie beholder andreplassen på stortingslisten. 14.02.2017 kl 07:44

Politikeren fra Birkenes opplevde opp og nedturer under helgens nominasjons og årsmøte i Langesund.

Tveit har ikke lagt skjul på at han har støttet sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen i nominasjonskampen mot fylkestingsgruppens leder Åshild Bruun-Gundersen. Han var også en av dem som sto bak kravet om nytt nominasjonsmøte etter at sistnevnte stemte for en sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylker.

Tapte nominasjonen

På det ekstraordinære nominasjonsmøtet lørdag trakk Godskesen sitt kandidatur og den påfølgende avstemningen viste at striden ikke hadde svekket Bruun-Gundersen, snarere tvert imot. Hun ble gjenvalgt til førsteplassen med et større stemmetall enn i den første runden.

Ingelinn Lossius-Skeie fra Lillesand var den store overraskelsen under det første nominasjonsmøtet da hun etter fem avstemningsrunder kapret andreplassen på listen. Lørdag ble hun utfordret av Tveit, men vant en klar seier med 25 mot 18 stemmer.

Etter denne avstemningen forlot 15 delegater møtet i protest. Blant dem som satte seg på gangen var både stortingsrepresentant Godskesen og Odd Gunnar Tveit.

Til tross for at han ikke var til stede ble kommunestyrerepresentanten fra Birkenes nominert på en fjerdeplass på listen, som den første mannen etter tre kvinner; Åshild Bruun-Gundersen (Arendal), Ingelinn Lossius-Skeie (Lillesand) og Silje Haugli (Arendal).

Martin Konstali fra Birkenes fikk sjetteplassen på listen.

Nestleder

Om Tveit var overrasket over lørdagens nominasjon, var ikke overraskelsen mindre da han søndag stilte opp og vant kampvoteringen om nestledervervet i fylkeslaget. Som den eneste fra den såkalte Godskesen-fløyen ble han innvalgt i fylkesstyret. Tre av styremedlemmene som sitter over fra fjorårets årsmøte tilhører imidlertid samme gruppering.

Valget av politisk nestleder viste at styrkeforholdet mellom fløyene var uendret fra dagen før. Lene Langemyr fra Grimstad slo utfordrer Arild Arff fra Arendal med 25 mot 16 stemmer.

Fylkesleder Peter André Busch fra Lillesand sto ikke på valg ettersom han ble valgt for to år i 2016.

Som organisatorisk nestleder hadde valgkomiteen foreslått gjenvalg for Martin Konstali fra Birkenes, men han ga før årsmøtet beskjed om at han ikke ønsket dette vervet på grunn av den totale arbeidsbelastningen. Dermed ble det en kamp mellom Chim Kjølner fra Arendal og Odd Gunnar Tveit. Denne duellen vant Tveit med 21 mot 20 stemmer.

– Det var veldig overraskende og veldig hyggelig, sier Tveit, som tolker valgene av ham som et ønske om å bygge bro i fylkeslaget.

At nettopp Tveit klarte å bryte opp det som ellers i helgen så ut til å være fastlåste konstellasjoner, tror han henger sammen med at han har vist en litt annen ydmykhet enn enkelte av hans kampfeller.

I forbindelse med at han ble foreslått ekskludert la Birkenes-politikeren seg flat. Mens andre politikere som gikk på gangen truet med å melde seg ut og i klare ordelag kritiserte sine motstandere, gjorde Tveit det klart at han skulle drive valgkamp for Fremskrittspartiet og jobbe for å få Åshild Bruun-Gundersen inn på Stortinget.

Han har dermed gått tilbake på tidligere uttalelser.

– Jeg var i grunnen ikke komfortabel med å stå på gangen, og jeg sa i valgtalen min at jeg ikke kommer til å melde meg ut før dødsannonsen min står i avisen. Jeg tror nok at det at jeg har vist at jeg setter partiet først var en medvirkende årsak til at jeg ble valgt, sier Tveit, som innrømmer at han oppfatter valget som en opptur.

– For to uker siden trodde jeg at jeg skulle bli ekskludert og nå er jeg plutselig nestleder. Det er litt av en forandring, smiler Tveit og legger til at han nå skal vise seg tilliten verdig.

Nøkkelrolle

Som organisatorisk nestleder får Tveit en nøkkelrolle når det gjelder å holde kontakt med lokallagene og bygge bro mellom fløyene og også mye praktisk organisasjonsvirksomhet i forbindelse med valget.

– Det er ikke sikkert det blir så enkelt, men jeg håper ting nå roer seg. Jeg tror i grunnen alle er lei av interne stridigheter nå, sier Birkenes-politikeren, som gir honnør til flertallsgrupperingen for at den trakk sitt forslag til uttalelse om fylkessammenslåing.

– Det var et klokt valg og jeg håper at vi nå kan finne sammen og jobbe for å beholde stortingsplassen. Alternativet er jo at Arbeiderpartiet får to og det er noe av det verste som kan skje. Jeg håper det kan samle oss, sier Tveit til Lillesands-Posten.

