Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tveit på fjerdeplass Odd Gunnar Tveit: Odd Gunnar Tveit annonse Odd Gunnar Tveit forlot Frp-møtet i protest, men ble likevel nominert på en fjerdeplass på partiets stortingsliste. 11.02.2017 kl 13:36 (Oppdatert 13:48)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Tveit ble flyttet en plass ned fra det opprinnelige møtet, men hans fjerdeplass blir av flertallet likevel sett på som en utstrakt hånd til den frittalende Birkenes-politikeren og det mindretallet han representerer. Fremskrittspartiet stiller med tre kvinner på topp av listen. Åshild Bruun-Gundersen er førstekandidat, Ingelinn Lossius-Skeie er nummer to, mens Silje Haugli er partiets tredjekandidat. Odd Gunnar Tveit uttalte etter avstemningen om ett Agder at han ikke ville drive valgkamp dersom Bruun-Gundersen ble førstekandidat. Dette er en uttalelse han senere har trukket tilbake og siden det ble klart at han beholdt sitt medlemsskap i partiet har han stått fast på at han vil drive valgkamp for Fremskrittspartiet også om Bruun-Gundersen topper listen. Slik er den endelige Frp-listen: 1. Åshild Bruun-Gundersen 2. Ingelinn Lossius-Skeie 3. Silje Haugli 4. Odd Gunnar Tveit 5. Halvard Skaaland 6. Martin Konstali 7. Chim Kjølner 8. Magnus Stø Kittelsen 9. Anne Killingmo 10. Mariann Slettene. . Beholdt andreplassen Beholdt andreplassen . Fortsatt på topp Fortsatt på topp . Tveit slapp med advarsel Tveit slapp med advarsel annonse