Tveit valgt til nestleder tveit: Odd Gunnar Tveit (Foto: Sindre Haugen Mehl) Odd Gunnar Tveit fra Birkenes er valgt til ny nestleder i Aust-Agder Fremskrittsparti. 12.02.2017 kl 13:32 (Oppdatert 13:39)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Etter gårsdagens turbulente nominasjonsmøte i Aust-Agder Fremskrittsparti var det i dag klart for årsmøte med valg av fylkesstyre. Avstemningene viste at fløyene fortsatt sto mot hverandre. Odd Gunnar Tveit tilhørte Ingebjørg Amanda Godskesens ivrige støttespillere, og var blant dem som forlot lørdagens møte. Søndag ble han likevel valgt til ny organisatorisk nestleder. Det skyldes trolig at han, i motsetning til flere andre av Godskesens støttespillere, har unngått kraftige uttalelser til media etter gårsdagens møte. Tvert imot understreket Birkenes-politikeren at han var klar til å drive valgkamp for liten med Åshild Bruun-Gundersen på topp. Lørdag ble Tveit også nominert på fjerdeplass på partiets Stortingsliste. Tveit på fjerdeplass etter å ha forlatt møtet i protest Tveit på fjerdeplass etter å ha forlatt møtet i protest Beholdt andreplassen Beholdt andreplassen Tveit overtar etter Martin Konstali. Konstali, som sammen med Tveit utgjør partiets kommunestyregruppe i Birkenes, var innstilt av valgkomiteen til gjenvalg, men trakk seg før møtet på grunn av den totale arbeidsbelastningen. Peter André Busch fra Lillesand er fylkesleder. Han sto ikke på valg i år, men ble valgt for to år i fjor. Lene Langemyr fra Grimstad ble valgt til politisk nestleder med 26 mot 15 stemmer mot Andreas Arff fra Arendal. Tveit vant med 21 mot 20 stemmer mot Chim Kjølner fra Arendal. Kjølner ble deretter valgt inn i styret. Ingelinn Lossius-Skeie ble valgt til andre varamedlem i fylkesstyret.