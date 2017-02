Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tyveri, hærverk og trafikktrøbbel politi: annonse Politiet har hatt en travel natt. Mye på grunn av snøværet, men også andre uønskede hendelser. 08.02.2017 kl 07:47 (Oppdatert 07:49)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 ..Fra politiloggen på Twitter har vi hentet følgende: Traileroppsummering: det står trailer fast på Storbrua i Åmli, E18 avkjøring Kjerlingland, Lillesand og Kuliaveien i Kristiansand . 0600: Av det politiet har fått melding om er det nå kun ett vogntog ved E18 Kjerlingland som venter på berging. Dette skal skje på morgenen. . 0643: Birkeland. Skadeverk ved at noen har knust en rute på bygget til Filadelfia. Politiet avventer anmeldelse. . 0649: Lillesand. I det en mann skulle måke snø oppdaget han er fremmed i bilen sin. Stjålet noen penger. Politiet avventer anmeldelse. . Snør det 5 cm og blåser frisk bris på Sørlandet er det som det blåser orkan og kommer en meter i Nord-Norge. Kaos annonse