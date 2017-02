Ungdomsbedrift satser på service Handy Service: Ruben Govertsen og David Lossius har startet ungdomsbedriften. annonse Snøskuffing, gressklipping, rydding og flytting er noen av oppgavene som nystartede Handy Service kan tilby hjelp med. 06.02.2017 kl 17:27



Handy Service er navnet på ungdomsbedriften som Ruben Govertsen og David Lossius på Møglestu har startet opp.

– Vi tilbyr i utgangspunktet alle typer tjenester. Vi er ikke redd for å ta i et tak, sier Lossius og legger til at de allerede har hatt et oppdrag hvor de fjernet et sementgulv i en kjeller hvor det skulle bygges nytt bad.

Govertsen forteller at ungdommene vil tilby pris på forhånd.

– Vi ligger ikke høyt i pris, men det er ryddig at alle vet på forhånd hva ting vil koste, sier han og legger til at de håper på mange ulike oppdrag.

– Nå kan det være aktuelt med snøskuffing. Senere i vår kan det være aktuelt med plenklipping, rydding i hagen, flytting av hagemøbler eller andre praktiske ting som folk ønsker hjelp til, sier Govertsen, som håper at jungeltelegrafen etter hvert vil kunne gi den nystartede ungdomsbedriften mye å gjøre. Nå starter imidlertid arbeidet med å gjøre bedriften kjent.

– Vi holder nå på med å utvikle en Facebook-side hvor folk vil kunne komme i kontakt med oss, forteller Lossius.

