Valgt til ny fylkesordfører Gro Bråten: Gro Bråten ble tirsdag valgt som ny fylkesordfører (Arkivbilde) annonse Gro Bråten fra Lillesand er i dag formelt valgt til ny fylkesordfører i Aust-Agder 24.10.2017 kl 13:25

- Da får vi tro at vi har valgt den siste fylkesordfører i Aust-Agder, så nå har vi vært med på et historisk valg, sa avtroppende fylkesordfører Tellef Inge Mørland etter at det tirsdag ble klart at Gro Bråten overtar hans verv som fylkesorfører.

Mørland (Ap) er valgt inn på Stortinget. Han ble i dag fritatt fra sine fylkespolitiske verv.

Gro Bråten har siden forrige valg vært Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkesutvalget og fylkestinget.

Arbeiderpartiet styrer fylket i en flertallsgruppering sammen med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV og det var allerede før sommeren klart at Bråten var deres kandidat til å overta vervet.

Opposisjonen fremmet Torunn Ostad (H) som motkandidat ved valget. I den skriftlige voteringen ble Bråten valgt med 21 mot 14 stemmer.

Sist Lillesand hadde fylkesordføreren, var Kristian Sundtoft (H). Han var ordfører i åtte år, fra 1976 til 1983.