Vedtok å gå videre alene INFO: Daglig leder Tore Borthen i Norske Helsehus presenterte seg og firmaet i bystyresalen i Lillesand i april. Onsdag vedtok et enstemmig bystyre å bryte samarbeidet med det private firmaet. annonse Bystyret vedtok enstemmig å gå ut av samarbeidet med Norske Helsehus og også si nei til det private firmaets tilbud om å kjøpe tomt på Dovre. 08.02.2017 kl 19:35

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Et enstemmig bystyre konkluderte med at kommunen er best tjent med å kjøre den videre prosessen alene.

Første prosjekt blir realisering av 24 omsorgsboliger, flere representanter ga uttrykk for et håp om at bruddet med Norske Helsehus ikke skal forsinke dette.

Politiker Lars Gunnar Nag og kommunalsjef Aud Sunniva Fuhr skal forhandle på kommunens vegne med Norske Helsehus om oppgjør for det arbeidet som er utført.