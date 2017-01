Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vei i Birkenes stenges Stenges: Søre Herefoss, Birkenes. annonse Statens vegvesen stenger Rv 41 ved Søre Herefoss i ett døgn, melder Birkenes kommune. 27.01.2017 kl 15:27

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 - Statens vegvesen stenger Rv 41 litt nord for Søre Herefoss ved Toplandskrysset, lørdag 28. januar klokken 09.00. Veien åpnes igjen søndag 29. januar klokken 09, skriver Birkenes kommune på sin hjemmeside. annonse