- Vi har alle et ansvar : Arve Danielsen (Foto: ) HER LEVER DE: Siden borgerkrigen i Syria brøt ut i 2012 er flere millioner mennesker drevet på flukt fra hjemlandet sitt. Denne lille jenta bor i en teltleir i fjellene i Libanon. (Foto: ) VIL STARTE GRØNTPROSJEKT: Arve Danielsen er styreleder i Stiftelsen Sana, som sammen med Norwegian Forestry Group, Abra Vekst og Utviklingsfondet står sammen bak programmet «Refugee Action Lebanon», som de nå prøver å få støtte til fra norske myndigheter. Målet er å hjelpe 50.000 syrere og libanesere, ved å stimulere jord- og skogbruk i Bekaadalen og Akkar-provinsen. ALLE (Foto: PRIVAT) STORT POTENSIALE: Det er gode muligheter for både jord- og skogbruk i Libanon, på store sletter like utenfor leirene. – Alt som kan dyrkes i Norge, kan dyrkes her, sier Arve Danielsen. (Foto: ) ULEVELIG: Infrastrukturen var dårlig i Libanon allerede før flyktningstrømmen. Her flyter kloakk rundt i leiren, slik det blir hver gang det regner. (Foto: ) VASKER KLÆR: Slik er hverdagen for en småbarnsmamma på flukt. – Flyktningene får mat og nødvendige klær fra hjelpeorganisasjonene, men forholdene er katastrofale, sier Arve. (Foto: ) annonse I Libanon lever halvannen million syrere på flukt, flere hundre tusen av dem under ekstreme forhold. – Vi er nødt til å gjøre noe, sier Arve Danielsen, som jobber for å få norske myndigheter med på prosjektet «Refugee Action Lebanon». 18.02.2017 kl 11:59

Heidi Løland-Andersen

Tlf:

– Libanon er et land i et forferdelig uføre. Den politiske situasjonen er spent og har vært det siden borgerkrigen. Landet er ikke større enn Rogaland, men har flere innbyggere enn hele Norge. Her bor fire millioner libanesere og en halv million palestinere, som verken har statsborgerskap eller noe sted å gjøre av seg. Og nå, etter at borgerkrigen i Syria brøt ut, har det i tillegg kommet omkring halvannen million syriske flyktninger, som har bosatt seg i fjellene, ikke langt over grensa til hjemlandet. Libanon har ikke underskrevet Genèvekonvensjonen og har derfor per definisjon ikke flyktninger. Myndighetene har akseptert at de er der, men de gjør ingenting for dem, og de sluttet sågar å registrere dem da de bikket 1,2 millioner. Landet har en elendig infrastruktur som det er, og de nyankomne syrerne utgjør en kjempebelastning. Libanesiske myndigheters store frykt er at syrerne skal bli igjen, på samme måte som palestinerne, som har vært i landet i tre generasjoner, forteller Arve Danielsen.

De siste månedene har styrelederen i Sana tilbrakt mye tid i Midtøsten. I Libanon har han besøkt den nordlige Akkar-provinsen og i Bekaadalen øst i landet, hvor de syriske flyktningene har bosatt seg.

– Her bor de i små landsbyer i fjellene, på 1.000 og 2.000 meters høyde, oppover grensen til Syria. De har ikke reist langt, de kan faktisk se Damaskus i det fjerne. Mange hundre tusen bor i telt, mens andre har hatt råd til å kjøpe seg en enkel bolig. Det er alle spekter av boforhold, fra dem som sover rett på jordgulvet, til andre som har kledd teltene sine med tepper og madrasser. I teltleirene er sanitærforholdene fryktelig dårlige og mange steder fraværende. Toalettet er et hull i bakken. Når det regner, flommer vannet, og avføringen, tilbake i teltene. De går og vasser i dritt, rett og slett. Det er uverdige og umenneskelige forhold. Men disse menneskene har ikke noe annet valg. De velger å leve i et helvete, fordi de kommer fra et enda større helvete, sier Danielsen.

.

– Det finnes noe vi kan gjøre

Han forteller om bare føtter og sandaler i minusgrader. Om små barn med strålende øyne som leker mellom teltene og sovner på gulv av jord og stein. Om apatien som har overtatt for den ekstreme frykten, og fortvilelsen og håpløsheten de kjenner på, både flyktningene og de som vil så gjerne vil hjelpe.

– Her føder de barna sine, og her dør de. Og her inviterer de oss smilende inn på en kopp te, og lurer på hvordan familiene våre, hjemme i Norge, har det. Det er så jeg får ordentlig vondt i magen, sier Arve.

– Det er forferdelig å se mennesker som har det så vondt, overalt er det fryktelige skjebner. Om jeg skulle reist inn i disse leirene, uten å ha noe å bidra med, ville jeg gått helt i stykker. Trøsten er håpet, at det finnes noe vi kan gjøre, for å gjøre situasjonen litt bedre, sier han.

Grøntprosjekt

Som styreleder i Stiftelsen Sana har han nå, sammen med Abri Vekst (en annen aktør innenfor mottak- og omsorgstjenester), Norwegian Forestry Group og Utviklingsfondet tatt initiativ til et større grøntprogram rettet mot flyktningene i Libanon.

– Programmet heter Refugee Action Lebanon, og går ut på å bruke jordbruk og skogbruk for å skape arbeidsplasser og bygge ned spenninger mellom syrere og libanesere. I tillegg til å skape ressurser i Libanon ved å stimulere til mer skog og dyrke frem mat, vil dette kunne bidra til noe mer kompetanse på skogbruk og jordbruk til de syriske flyktningene før en eventuell retur. Når det blir fred i hjemlandet, og de skal vende hjem til ingenting, sier Danielsen.

Han ser for seg å bruke kompetanse fra syriske flyktninger bosatt i Norge i gjennomføringen av programmet.

– Vi ser på muligheten, dersom de norske myndighetene vil åpne opp for dette. Disse flyktningene sitter på tonnevis av erfaring, sier han.

Kan hjelpe 50.000

I en prosjektskisse som i disse dager blir presentert for norske myndigheter, heter det at Refugee Action Lebanon ved hjelp av «grønne aktiviteter» i Libanon vil bidra til å skape bedre leveforhold og sikker tilgang på mat både for flyktningene og de libanesiske innbyggerne i Bekaadalen og Akkar-provinsen. 10.000 husholdninger, om lag 50.000 mennesker, vil omfattes av programmet, og målgruppene vil være både syriske flyktninger og sårbare libanesiske husholdninger i de aktuelle områdene. Programmet er tenkt å gå over tre år og ønskes igangsatt allerede i juli 2017. Budsjettet er på 60 millioner kroner, altså 20 millioner i året.

De siste ukene har prosjektgruppa møtt stortingsrepresentanter fra KrF, Høyre og Venstre. Responsen fra samtlige partier har vært utelukkende positiv.

– Vi jobber opp mot norske myndigheter, FN-systemet, og mot myndigheter og organisasjoner i Libanon. Og vi har tro på at dette er noe vi skal få til. Programmet treffer en del av det vi er blitt utfordret på av norske myndigheter, og passer veldig godt inn i de libanesiske målsettingene om å plante 40 millioner trær. De er veldig opptatt av skogbruk, ettersom enorme mengder går med til brenneved, forklarer Danielsen.

– Nå kartlegger vi alle nødvendige forhold lokalt, før vi skriver en formell søknad som skal presenteres for norske myndigheter, både politisk og i byråkratiet. Vi har satt en oppstartsdato i juli, og forhåpentligvis skal vi klare å komme i gang til den tid, sier Danielsen.

Felles ansvar

– Det haster å gjøre noe. Dette er mennesker som meg og deg, som lever under helt ekstreme forhold. Barn og voksne med grufulle historier og store traumer. De har ikke gjort noe galt – de ble bare født på feil plass til gal tid. De ser hjemlandet sitt i det fjerne, men de kan ikke reise tilbake, og derfor sitter de der hjelpeløse, i årevis, sier han.

– Jeg føler på et ansvar, vi har alle et ansvar for hverandre. Alle skal ikke reise ut, men for meg er det riktig å gjøre det. Jeg har vært frivillig bistandsarbeider i mange år, og jeg har sett hva krig gjør med mennesker. Disse menneskene kommer fra et krigshelvete. I tillegg er det en annen dimensjon, en som jeg ikke har vært vitne til tidligere. I all denne elendigheten har de også kulda. De har snøstorm og minusgrader, de som oss. Og når ikke det er frost, så er det kaldt og vått. Vi som kommer utenfra, i våre tykke vinterklær, kan sette oss i bilen og kjøre til et varmt hotellrom i Beirut, bare én time unna. Det kan ikke flyktningene. De må bli igjen, blåfrosne, sier Arve Danielsen.

heidi@lp.no