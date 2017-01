- Viktig med likestilling i politiet : Per Willy Amundsen (Foto: Torbjørn Tandberg/KRD) annonse Justisministeren forsikrer at regjeringen har fokus på likestilling i politiet. Det gjør han i et svar på bakrunn av den skjeve sammensetningen av ledergruppen i Agder politidistrikt. 17.01.2017 kl 14:59



Det er Kari Henriksen (Ap) fra Vest-Agder som har utfordret justisminster Per Willy Amundsen på likestillingen i politiet etter at politimesteren i Agder har valgt ut en ledergruppe som består av åtte menn og hvor hun selv er eneste kvinne.

– Det har det vært stor oppmerksomhet rundt likestilling i politiet. Statsråden har forsikret Stortinget om at likestillingen skal bedres. Det er et mål krav om at antall kvinner i lederstillinger skal være 40 %. Kan statsråden tabellarisk vise antall og andel kvinner i lederstillinger fra 2008-2016, si når måltallet forventes innfridd, og hva vil han konkret gjøre for at det skjer? lød spørsmålet fra Ap-representanten.

Henriksen viste i sin begrunnelse til at departementet i busjett for 2017 skriver: «Det er en målsetting at 40 % av alle nyansatte i lederstillinger skal være kvinner.»

Svar:

Justisministeren legger i sitt svar frem de tabellene som Henriksen etterspør og understreker at politiet har fokus på likestilling:

«Likestilling er en viktig del av politi- og lensmannsetatens personalpolitikk. Andelen kvinnelige ledere med personalansvar i politiet var 29 pst. i 2015. Særlig er andelen kvinnelige ledere i politistillinger lav. Det er derfor en målsetting at 40 pst. av alle nyansatte i lederstillinger skal være kvinner, jf. Prop. 1 S (2016-2017). I tråd med dette utnevnte regjeringen i 2015 ti nye politimestre, derav fire kvinner, og i 2016 tolv nye visepolitimestre, derav fem kvinner.

Politilederne skal arbeide for å oppnå 40 pst. kvinnelige ledere i sitt distrikt/enhet, som er det samme måltallet som i staten ellers. Politidirektoratet vil følge opp arbeidet med å innfri målene i underliggende enheter.

God kjønnsbalanse i politiet er nødvendig for å skape en attraktiv arbeidsplass, og for at politi- og lensmannsetaten skal tiltrekke seg, utvikle og beholde viktig kompetanse. Siden 2001 har det blitt rekruttert mellom 30 og 44 pst. kvinner til Politihøgskolen hvert år. Den gode kjønnsbalansen blant studentene er et godt grunnlag for fremtidig rekruttering til ledelse i politistillinger.

Politi og lensmannsetaten utarbeidet i 2016 Overordnet plan for kjønnsbalanse i lederstillinger (2017-2022), hvor målet er at det innen 2022 skal være 30 pst. ledere av hvert kjønn i politistillinger og 40 pst. i lederstillinger totalt. Planen ble utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, fageksperter, tillitsvalgte, distrikt og særorgan.

Det er i dag rekordmange kvinner i politiet (ca. 45 pst.). Det er blant disse og blant deres mannlige kollegaer vi skal finne fremtidens ledertalenter. Måloppnåelse vil kreve aktiv innsats av linjeledere i politiet, og plan for kjønnsbalanse vil være retningsgivende i dette arbeidet.

Politidirektoratet vil denne våren starte opp et mentorprogram, blant annet som et virkemiddel for å øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger.

Jeg vil i tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2017 be om at direktoratet redegjør i årsrapporten for status og for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen kvinnelige ledere dersom denne er under 40 pst. Politidirektoratet skal også utarbeide en tilstandsrapport for likestilling. Utviklingen innenfor likestilling vil også være tema i departementets styringsdialog med Politidirektoratet.

Videre kan jeg nevne at det i lederlønnskontraktene for de nye politimesterne fremgår at politimestrene skal jobbe for 40 prosent andel kvinner i lederstillinger. Dette er ett av flere punkter politimestrene vil bli målt på.»