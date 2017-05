Vil avskaffe fridag Fornøyd: Jørgen Heimsæter vil heller ha fri 8. mai enn 1. mai. annonse Jørgen Heimsæter, leder av Lillesand Unge Høyre mener tiden er overmoden for å avskaffe 1. mai som offisiell fridag. 01.05.2017 kl 11:49 (Oppdatert 12:21)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

- Det er merkelig at en politisk gruppe skal ha en offisiell helligdag, men dagen hvor Norge ble frigjort fra tyranni, despoti og okkupasjon, 8. mai, er en helt vanlig arbeidsdag, sier Heimsæter.

- 1. mai er arbeiderbevegelsen sin dag. Det er en dag hvor en del av befolkningen går til kamp mot en annen. Og jeg mener det blir helt feil å ha en helligdag, som kun er for en side av norsk politikk. Helligdagene vi har i dette landet bør være samlende og for alle. Vi kan ikke ha fridager som er basert på en politisk ideologi, argumenterer den lokale Unge Høyte lederen. Han mener, at 1. mai bidrar til å skape forskjeller mellom «arbeiderklassen» og resten av befolkningen, som ikke lenger eksisterer.

-Vi ser hvert eneste år paroler som ikke har noen ting med styrking av arbeiderklassen å gjøre, for eksempel «Anerkjenn Palestina», «Et varmere Lillesand, opphev tiggeforbudet» eller «Bevar friluftsområdene i Lillesand». Venstresiden bruker dagen til å fronte kampsakene sine. Vi ser at fridagen har utspilt sin rolle, mener Heimsæter, som heller ønsker en samling rundt 8. mai.

- 8. mai er en helt vanlig arbeidsdag i Norge. Det er dagen hvor Norge ble frigjort fra Tyskland og nazistene. Det burde heller vært en fridag. Denne dagen kan vi bruke til å hedre de menneskene som falt under krigen. Offisielle norske helligdager skal representere nasjonalt samhold, og ikke skape splittelse og uenighet. Derfor mener vi at norske offisielle helligdager skal, representere norsk kultur og norsk samhold, ikke oppfordre til kamp og motstand. Jeg ønsker at 1. mai ikke lenger skal være en tvungen helligdag, men de som ønsker å gå i tog skal selvfølgelig få lov til det. Venstresiden må gjerne bruke dagen til å fremheve seg selv, men da er det helt unødvendig at resten av landet skal ha fri. 8. mai er en dag som skaper samhold uavhengig av hvor man står politisk, hevder Jørgen Heimsæter.