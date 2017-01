Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vil ikke drive valgkamp hvis Bruun-Gundersen vinner Intern uenighet: Martin Konstali og Odd Gunnar Tveit i Frp er på kollisjonskurs i den betente konflikten i fylkespartiet. (Foto: ) annonse Odd Gunnar Tveit står alene om kritikken mot Åshild Bruun-Gundersen i eget lokallag. – Jeg kommer ikke til å drive valgkamp for henne, sier mannen som på forrige nominasjonsmøte ble plassert som tredjekandidat på listen. 19.01.2017 kl 08:57

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554 Odd Gunnar Tveit i Birkenes Frp har vært blant kritikerne som krevde ny nominasjon til Stortinget, etter at Aust-Agder Frps førstekandidat Åshild Bruun-Gundersen gikk mot rådet fra fylkespartiet og stemte for sammenslåing av agderfylkene. Han snakker ikke på vegne av eget lokallag, innrømmer han overfor Lillesands-Posten. – Jeg står alene i Birkenes, men et stort flertall blant medlemmene i fylkespartiet er enig med meg. Det er en trygghet, sier Tveit. Leder Martin Konstali i Birkenes Frp nekter å uttale seg om partistriden. –Jeg har ingen kommentar. Det er en intern prosess, sier han. Tveit vil ikke spå utfallet av den nye partinominasjonen. – Det kan godt hende Åshild vinner igjen. Jeg vil ikke melde meg ut av partiet, men kommer ikke drive valgkamp for henne, sier han. . Les også: VIl kaste ut partifeller Les også: Folk og fylkeskommunen Les også: Ærlighet varer lengst Tips oss: tips@lp.no sindre@lp.no annonse