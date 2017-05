Vil ikke svare på om voldsdom får konsekvenser Underviser ennå: Lillesands-Posten forstår at den voldsdømte læreren ennå jobber ved den aktuelle skolen. ILLUSTRASJON (Foto: ) annonse Retten er enig med moren i at læreren gikk over streken overfor hennes sønn. Verken kommunalsjef eller rektor vil svare på om læreren ennå jobber ved skolen. 23.05.2017 kl 11:53

Det var i desember at barneskolelæreren i Lillesand dro en gutt etter beina over gulvet og over en dørstokk i skolens bibliotek, med den følge at barnet dunket hodet i dørstokken, før læreren løftet ham etter armene og holdt ham i luften mot en vegg etter armene/skuldrene.

Moren til den fornærmede anmeldte forholdet og det ble tatt ut tiltale for vold.

I retten avga læreren en uforbeholden tilståelse og ble i tråd med påtalemyndighetens forslag dømt til 14 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Retten er enig med påtalemyndigheten i at siktedes handlinger overstiger det som kan anses for en nødvendig og forholdsmessig reaksjon, selv om man tar hensyn til at det er tale om en spontan handling. Retten er videre enig i at man befinner seg helt i det nedre sjikt av hva strl. § 271 omfatter. I formildende retning har retten lagt vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

– Personalsak

Verken kommunalsjef Arnt Jørgen Eidsaa eller rektoren ved den aktuelle skolen vil si mye om saken.

– Vi tar dommen til etterretning og må nå vurdere hvilke konsekvenser den skal få. Så langt har vi ikke kommet ennå. Jeg kan ikke uttale meg om hvilke konsekvenser dommen vil få for læreren, da det er en personalsak, sier Eidsaa.

På spørsmål om hvordan skolen reagerte etter at læreren ble anmeldt, svarer rektoren på generelt grunnlag at skolen tar klager mot ansatte alvorlig og følger opp alle slike henvendelser.

– Saken ble håndtert som en personalsak og som en elevsak. Jeg kan derfor ikke gå ut med en nærmere redegjørelse for hvordan vi har håndtert den. Det jeg kan si er at elevenes trivsel og læring er vårt overordnede mål.

Underviser ennå

Lillesands-Posten forstår at læreren ennå underviser ved skolen. Dette vil rektor og kommunalsjef verken bekrefte eller avkrefte.

– Dette er en personalsak som er unntatt offentligheten, svarer rektoren.

– Det kan jeg ikke kommentere. Det hadde vært feil av meg, sier Eidsaa.

Vurdering

Så fort dommen blir rettskraftig, skal kommunen og skolen sette seg ned og vurdere håndteringen av saken.

– Vi opplever at rutinene er blitt fulgt i denne saken, men så fort den blir rettskraftig må vi sette oss ned og se om vi har håndtert dette på en fornuftig måte, sier Eidsaa.

