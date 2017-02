Vil leie ut båter til turister, hyttefolk og fastboende LEIER UT BÅTER: Ove Cornelius Olsen ved Jernia Ole Olsen har kjøpt inn ei sjekte og fem småbåter som han vil leie ut for å møte etterspørselen fra hyttefolk og andre turister som ønsker hjelp til å komme seg ut i skjærgården. – Det er mange fastboende som ikke har båt. Nå kan de leie en, for en dag, en helg eller en uke, sier butikkinnehaveren. (Foto: HEIDI LØLAND-ANDERSEN) annonse Fiskesjekta er på plass, og allerede i mars regner Ove Cornelius Olsen med å kunne leie ut de første båtene fra nyetablerte Båtutleie Lillesand. 07.02.2017 kl 11:11

– Dette er noe det har vært spørsmål om ved fiskehylla i alle år. Folk lurer alltid på det, når de kommer til Lillesand. De vil jo se leia! Og mange vil ut for å fiske, både nordmenn og utenlandske turister, sier Ove Cornelius Olsen, innehaver av Jernia Ole Olsen.

Nå starter han Båtutleie Lillesand, og håper at det vil møte etterspørselen etter fritidsbåt, både fra turister og fastboende.

– Man har ikke nødvendigvis båt selv om man bor i Lillesand. Og man har heller ikke båten ute året rundt. Jeg ser for meg helårsdrift, i alle fall med Polaren, sier Ove Cornelius, som har kjøpt inn en åpen Polar 20 og fem Pioner 14 Active.

Badebåter

– Pionerene er 14-fotere, og veldig greie småbåter for opptil fire personer. Dette tenker jeg kan være en veldig fin badebåt, for eksempel. Eller om man vil over til fyret, eller Skauerøya. Veldig praktiske og lettvinte båter, som hvem som helst kan kjøre, og som kommer med både åtte og 15 hestekrefter. Polaren er ypperlig, både til fisketurer og når man er litt flere på tur, mener Olsen.

– Båtene kan leies for en dag, for en helg eller en hel uke, og om ikke isen legger seg til, regner vi med å være i gang allerede i mars. Jeg tenker det kan være greit for de første hyttefolkene, som kanskje kan tenke seg en tur ned før de har fått ut båten. På denne måten kan de kanskje forlenge sesongen litt, både vinter og høst, sier Ove.

Vester og fiskeutstyr

Han kan også tilby utleie av vester og diverse fiskeutstyr, og kommer til å være fleksibel på overlevering.

– Vi driver fra butikken, men skal finne løsninger utenom åpningstid. Båtene blir liggende ved brygga foran Strandhaven, forteller Olsen.

Han håper at tilbudet blir godt tatt imot, både av lokalbefolkningen og tilreisende.

Stor etterspørsel

– Det er mange som har etterspurt dette, så jeg har tro på at båtene kommer til å bli brukt. Det koster jo å investere, og jeg må regne med en del slitasje på båtene, så det er nok lenge til det blir noen stor butikk ut av dette. Men et godt tilbud er det i alle fall, smiler butikkinnehaveren.

Båtutleie Lillesand har en egen nettside, og finnes også på Facebook. Her finner du informasjon om de ulike båttypene og priser.

– Fantastisk initiativ

– Dette er så bra. Et fantastisk initiativ av Ove, som jeg håper at hele byen støtter opp om. Hører dere om noen som er ute etter en båt, husk at dette er en mulighet, og send dem til Ove, sier leder av Lillesand Vekst, Trond Are Gjone.

– Jeg har tatt dette opp på med næringslivet i byen ved en rekke anledninger, også under Lillesands Sparebanks seminar i høst. Da sa jeg at jeg hadde et mål om å få fem småbåter til utleie i Lillesand, fordi jeg mener det for galt at vi er den eneste byen i den sørlandske skjærgården hvor allmennheten ikke kan komme seg ut på sjøen med mindre man har egen båt. Jeg tenkte i utgangspunktet at dette var noe turistkontoret kunne drifte. Så fikk jeg høre at Ove hadde bestilt ei sjekte, nettopp med tanke på utleie. Jeg fortalte ham om planen min, og synes det er helt topp at han kunne tenke seg å gå videre med dette. Dette er veldig kjærkomment, sier Gjone.

Marion Glamsland Berntsen i Lillesand Handelsstand er helt enig

– Dette er kjempepositivt! Muligheten for leie seg en småbåt er noe vi har hatt oppe på møter i handelsstanden mange ganger, når vi har pratet om hva Lillesand mangler. Sånn det er i dag har turistene veldig liten mulighet til å få sett hvor fint vi har det. Jeg er kjempeglad for at Ove vil gjøre noe med det, sier Glamsland Berntsen.

– Dette er noe som vil gagne oss alle, og som jeg synes vi bør være flinke til å løfte fram. Nå vil folk komme til sentrum for å få seg en båt. Jo flere tilbud vi har, dess bedre, sier hun.

Også ordfører Arne Thomassen er glad for nyetableringen. Da han orienterte om båtutleien i formannskapet sist onsdag, roste han initiativet, som han mener blir et godt supplement til Tingsaker Campings småbåtutleie.

