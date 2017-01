Vil stenge Fagertunveien Fagertunveien: Arkivfoto (Foto: Johnny Foss) annonse Kommunens planavdeling foreslår i et innspill til trafikksikkerhetsplanen at Fagertunveien stenges og trafikken ledes ut på riksvei 420. 04.01.2017 kl 20:48

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

- Bakgrunnen for stengningen ligger i den trafikkfaren som oppleves i krysset Sypressgata/Skolegata/Østregate/Vestregate/Øvregate hvor det i tillegg til nevnte gateløp også er utkjørsel fra Vinmonopolet, skriver arealplanlegger Esben Gundersen i sitt innspill på vegne av kommunens planavdeling. Han viser til at en trafikkrapport utarbeidet av konsulentfirmaet Cowi konkluderer med at trafikksituasjonen ikke er heldig og med fordel kan utbedres.

Planavdelingen mener at en stenging av biltrafikken til Dovre vil løse utfordringene før det skjer en alvorlig hendelse.

Dette kan selvsagt ikke skje før en tilfredsstillende avkjøring fra rv 420 er etablert. Hvor i Fagertunveien denne stenges har Planavdelingen ikke sterke meninger om men det må fortrinnsvis skje nedenfor nummer 18 da man kan trenge en vendehammer og innkjøringen til prosjektet Dovreveien 1-3 er foreslått omtrent der, skriver Gundersen, som mener det også kan vurderes midlertidige løsninger før rundkjøringen er endelig på plass.

- Stengingen kan også gjøres semi-permanent med innretninger som tillater visse typer trafikk og nødvendig kjøring. Det er foreslått reguleringsbestemmelser i planen for Dovreveien 1-3 som tilsier stenging og også en støyrapport i forbindelse med utbyggingen på Dovre tar høyde for stenging. Når det gjelder anleggstrafikk til Dovreområdet så er det foreslått en bestemmelse i forslaget til Dovre utvikling som hindrer bruk av Fagertunveien. Da må det nødvendigvis bli en temporær løsning til rv. 420. Allerede da kunne man med fordel søkt Statens vegvesen om bruk av denne avkjøringen til rundkjøring var etablert, foreslår Gundersen og planavdelingen.