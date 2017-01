Vindkraftsak utsettes

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

VINDKRAFT: I tillegg til sitt eget vindkraftprosjekt, må Birkenes kommune nå avgi høringsuttalelse i forbindelse med Havguls vindkraftprosjekt i Lillesand. E.On Vind og Birkenes kommune er ikke i mål med sin avtale. 27.01.2017 kl 16:09 (Oppdatert 16:11)

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Formannskapet i Birkenes sendte onsdag vindkraftsaken direkte til kommunestyret uten innstilling, for å få tid til å reforhandle avtalen med E.On Vind i tråd med innspillene fra egen advokat. Målet var å bli ferdig med gjennomgangen av rammeavtalen i tide til at saken kunne behandles av kommunestyret neste uke. Dette klarte partene ikke. Nå bekrefter ordfører Anders Christiansen at saken vil utsettes ytterligere. - Etter gjennomgang av rammeavtalen med E.On har begge parter funnet det mest tjenlig å bruke mer tid. Derfor velger jeg i samråd med E.On å utsette behandlingen. Rammeavtalen blir dermed ikke behandlet i kommunestyret 2. februar, skriver Christiansen i en mail. I forrige utgave av Lillesands-Posten kom det frem at kommunestyret ikke ble informert om at kommunens advokat var svært kritisk til flere av punktene i avtalen med E.On. At saken nå blir utsatt er en direkte konsekvens av dette.