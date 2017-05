Dramatisk da Høvåg-hest vant Boen Odin: annonse To sørlandshester utkjempet en durabelig kamp nedover oppløpet på Bjerke onsdag kveld. Da Årdals Blesa galopperte i kampens hete lå veien åpen for Høvåg-hesten Boen Odins første seier i karrieren. 26.05.2017 kl 08:25



Samboerparet Ida Jansen og Ole Andreas Blålid Tveit fra Høvåg har vært tålmodige med seks år gamle Boen Odin. Hesten, som ble kjøpt fra Grimstad-trener Johan Kringeland Eriksens far Geir Arne Eriksen, slet store deler av fjorårssesongen, men har i 2017 fått en ny vår.

Likevel stod vallaken uten seier på 17 starter i karrieren da han stilte til start på Bjerke Travbane onsdag kveld. Sammen med kusk Eirik Høitomt så ikke Boen Odin ut som noen vinner runden fra mål, men da landschampionen løftet Høvåg-hesten i angrep inn i den siste svingen bet det bra. Nedover oppløpet ble det ironisk nok en kamp mellom Boen Odin og Årdals Blesa, også den eid av nettopp Geir Arne Eriksen. Da Johan Kringeland Eriksens hest måtte over i galopp kort før mål var saken klar; Boen Odin sikret seg karrierens første seier.

- Dette var veldig gøy, jeg trodde ikke han var så god, fortalte en smilende Jansen på seremoniplass.

- Samtidig hadde jeg litt på følelsen at han kom til å springe fort i dag.

Også Høitomt var fornøyd med inntrykket den seks år gamle vallaken ga i seiersløpet.

- Han har gått litt med håndbrekket på, men i dag skjøt han fart da jeg løftet ham ut i andrespor. Han gikk fint, fastslo landets mestvinnende kusk.

Vinnertiden ble gode 1.29,5/2140 meter, ny rekord med over to sekunder for Boen Odins del.