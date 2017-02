Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse En bom fra bronse og 2,4 sekunder fra ny VM-sjanse Har imponert: Lars Helge Birkeland (Arkiv) (Foto: Privat) annonse VM er over for Lars Helge Birkeland. Han er ikke blant de fire norske løperne som skal gå lørdagens stafett og Birkenesingen er heller ikke kvalifisert til fellesstarten. 17.02.2017 kl 18:41 (Oppdatert 18:50)

Ifølge NRK var det lagkompis Johannes Thingnæs Bø som sørget for at Lars Helge Birkeland akkurat ikke er kvalifisert til å gå søndagens avslutningsrenn i VM i skiskyting. . LES OGSÅ Rimelig fornøyd . Birkeland leverte en solid innsats på torsdagens normaldistanse (20 km) og endte til slutt på en niendeplass. Med ett tilleggsminutt var han 53 sekunder fra bronsemedaljen. Han kjempet med Johannes Thingnæs Bø om å bli beste nordmann. Thingnæs Bø hadde Birkelands tider å gå på, og selv om han lenge lå bak, kom han 2,4 sekunder foran i mål. Det er disse 2,4 sekundene som gjør at Birkeland nå ikke får en ny VM-sjanse. Hadde Birkeland blitt nummer åtte hadde han vært kvalifisert til fellesstarten. Johannes Thingnes Bø selv mener det var «idiotisk» at han slo Lars Helge Birkeland når konsekvensene ble som de ble. - Det var jo litt typisk da. Litt synd. Kjedelig, sier Birkeland selv til NRK. Han var også høyaktuell på det norske stafettlaget, men landslagsledelsen har der tatt ut Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø og Johannes Thingnæs Bø. annonse