I dag er det Lars Helges tur Lars Helge Birkeland: annonse I ettermiddag er det klart for normaldistansen (20 km) i VM i skiskyting. Lars Helge Birkeland er en av fire nordmenn på startstreken. 16.02.2017 kl 00:26 (Oppdatert 00:41)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Det er fire år siden Lars Helge Birkeland sist fikk gå et VM-løp i skiskyting. I dag får 29-åringen igjen muligheten i sin tredje VM-start.

Sammen med Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnæs Bø utgjør Birkeland det norske laget på 20 kilometeren.

Birkeland har gått distansen to ganger i årets verdenscup, med en fjerdeplass og en 13. plass som resultat.

Til NRKs VM-studio i går kveld uttalte Birkeland at nøkkelen er skytingen. I tillegg til å gå to mil skal utøverne gjennom fire skytinger, to liggende og to stående, hvor hver bom gir ett minutt tillegg til langrennstiden.

Med god skyting har Birkenes-mannen vist at han kan være med å kjempe helt i toppen. Men VM i østerrikske Hochfilzen er også preget av krevende forhold. Under åpningsdistansen kollapset Emil Hegle Svendsen og i dag er distansen altså den dobbelte. I går måtte premieseremonien utsettes for at gullvinner Laura Dahlmeier skulle komme til krefter igjen etter en utmattende øvelse.

Lars Helge Birkeland har imidlertid den fordelen at han har kunnet lade opp til denne distansen mens konkurrentene har vært igjennom to og tre konkurranser.

Birkeland har imidlertid gått et testløp og sier i et intervju med NTB som Agerposten har bragt at formen skal være bra.

Løpet, som går klokken 14:30 i ettermiddag, kan fort bli det eneste for Birkeland i årets verdensmesterskap. Et toppløp kan imidlertid gjøre ham aktuell for lørdagens stafett.