Rimelig fornøyd God start: Lars Helge Birkeland Lars Helge Birkeland er rimelig fornøyd med dagens 20 kilometer, men litt småirritert over det ene tilleggsminuttet han pådro seg. Uten den hadde det blitt medalje. 16.02.2017 kl 15:49 (Oppdatert 16:13)



Lars Helge Birkeland ble nummer ni i dagens VM-renn.

- Det var et bra løp. Jeg gjorde en god jobb på skytebanen, men den ene bommen irriterte meg. Den var unødvendig, sa Lars Helge Birkeland til NRK etter endt løp.

Han var fornøyd med egen innsats. Han skjøt fullt hus på de to første skytingene, men fikk en bom på den andre liggende skytingen før han avsluttet med fullt hus på den siste stående serien.

- Jeg koste meg. Det var deilig solskinnsvær, så det var akkurat som å være hjemme på Sørlandet. Alt i alt var det et bra løp, men bommen er det som skiller det fra å være et drømmeløp, sa birkenesingen, som kom i mål til en foreløpig tredjeplass, 53 sekunder bak Martin Fourcade som ledet på det tidspunktet. Franskmannen hadde to tilleggsminutter. De to hadde startnummer tre og fire og Birkeland måtte derfor se at flere løpere passerte ham på resultatlisten, inkludert Johannes Thingnes Bø (to bom) som dermed ble beste nordmann foran Birkeland.

Gullet gikk noe overraskende til amerikanske Lowell Bailey som vant et sekund-drama med tsjekkiske Moravec. Fourcade tok bronsemedaljen.