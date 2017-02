Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Slutter som LIL-trener Gir seg: Marc Kræmer. annonse Svømmetrener Marc Kræmer gir seg i LIL. Nå går veien videre til Stavanger. 20.02.2017 kl 15:57

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554 Dansken, som har hatt en 60 prosent stilling som svømmetrener siden i fjor, hadde egentlig kontrakt med LIL i ett år til. LES OGSÅ – Svømming skal være gøy – Da jeg fikk tilbud om en 100 prosent stilling i Stavanger, ved Frisinn svømmeklubb, var det vanskelig å takke nei, sier han. Kræmer sier han vil være med som støtte under Agdermesterskapet 3.-5. mars, selv om siste arbeidsdag er 28. februar. – jeg har aldri hatt svømmere som har vært så glade i å trene som i Lillesand. Det har vært en fornøyelse, og jeg håper å holde kontakten. Samtidig har to av klubbens erfarne trenere, Hilde Guldebrandsen og Minna Fagge, fått meg til at føle meg velkommen og verdsatt. Derfor har det vært en veldig vanskelig beslutning å slutte i LIL, sier Kræmer. annonse