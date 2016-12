Vil brenne mer bål hs: annonse Skiskytter Håkon Svaland har ambisjoner om å prestere bra på ski, men også å gå mer på tur neste år 31.12.2016 kl 14:26



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– Jeg har hatt mange fine opplevelser i 2016. Blant annet har jeg vært i Mexico. I tillegg fikk jeg vært mye hjemme på Svaland i sommer, og det setter jeg alltid pris på. Jeg er stort sett travel, så det var deilig. I høst har jeg vært et par måneder på høydesamling i Frankrike og Italia, som var både lærerikt og spennende, med veldig mye fin natur. Målet mitt for 2017, i tillegg til å gå bra på ski, er å være mer ute i naturen, også uten ski. Jeg har lyst til å brenne mer bål, for det er jeg veldig glad i.