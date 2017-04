Vil tinglyse rett til seilbase Lærerikt: På nybegynnerkurset i jollegruppa til Lillesand seilforening lærer man grunnleggende førstehjelp, slå knuter, trafikkreglene til sjøs og hvordan man seiler i sterk vind. (Foto: LSF) Asle Åsmul: annonse Lillesand Seilforening mener det ikke er samsvar mellom den tinglyste kontrakten om leie av areal på Kokkenes og de løftene foreningen fikk ved avtaleinngåelsen. Nå ber de kommunen ordne opp. 27.04.2017 kl 05:05

Det er seilforeningens leder Asle Åsmul som på vegne av seilforeningen tar opp forholdet. Han viser til at seilforeningen i 2012 inngikk en avtale med Lillesand kommune om disponering av eiendommen på Kokkenes til etablering av klubbhus.

I avtalen med kommunen het det at avtalen hadde en 40 års varighet med rett til forlengelse på like vilkår. I kontrakten med Ankerfestet AS, som kommunen eier, ble festetiden satt til 40 år, men uten noen som helst henvisning til retten til forlengelse.

Lillesand Seilforening har vært i kontakt med Statens kartverk som har foreslått en felles erklæring på vilkårene som kan tinglyses. Dette ber nå Asle Åsmul at kommunen bidrar til.