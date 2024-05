Kjære store og små lillesandere! Gratulerer med dagen! Med beste dagen av alle årets dager! Jeg håper at alle har spist masse is og mange pølser, så dagen er blitt enda bedre. Jeg heter Natalia, og jeg er et medlem av Den ukrainske forening i Norge. Jeg ble spurt om å si noe på 17. mai, og det er en stor ære for meg å kunne dele med dere hva jeg har på hjertet.

Jeg er en ukrainer, men også norsk. Jeg har bodd i Norge i 22 år, siste 15 av dem i Lillesand. I siste årene har jeg vært et mellomledd som noen kaller meg, mellomledd mellom nordmenn og ukrainere. Behovet for et mellomledd oppsto fordi på grunn av krigen kom det på svært kort tid veldig mange ukrainere til Norge, og ble bosatt også i vår flotte Lillesand. Det er jo dessverre slik at de er flyktninger dvs. at de ikke forlot landet sitt frivillig, men var tvunget til å flykte for å redde sine liv og liv til sine barn. Men heldigvis så havnet 275 ukrainere her hos oss, og vi har fått en glede og mulighet til å hjelpe mange voksne og barn med å føle seg velkommen i Lillesand.

De kom til Norge, et land som er forskjellig fra Ukraina, men som samtidig har mye til felles. La oss bli litt bedre kjent med landene våre ved å se på noen fakta.

Ukraina

Ukraina har det største arealet blant landene som er helt liggende i Europa.

Det ukrainske språket er et av de mest melodiske i verden.

Ukraina er kjent for sine fengende folkemelodier, danser som hopak og bandura-musikk.

Ukrainsk kunst har en lang historie, inkludert ikonmaleri og moderne kunstnere som Kazimir Malevich.

Ukrainsk mat er hjertelig og variert, med retter som borsjtsj og varenyky. Hvis ikke dere har smakt på ukrainsk mat før, blir det sikkert mulighet til det på internasjonal dag på Lillesandsda’Ene.

Landet har vakre ortodokse kirker, festninger og tradisjonelle trehus.

Ukraina er også kjent med sine kosakker, så kalte zaporizjzjakosakkene som bodde nedenfor strykene i Dnipro-elven ved byen Zaporizjzja. Kosakkene var dyktige ryttere og krigere, og de spilte en viktig rolle i historien og kulturen til Ukraina helt siden 1400-tallet.

Norge

Norge er et vakkert land med fjorder, innsjøer og fjell. Det har flere enn 1700 fjorder og rundt 450.000 innsjøer. De fire dypeste innsjøene i Europa er i Norge.

Norge er et av de beste stedene å oppleve det magiske nordlyset.

Om sommeren går solen aldri ned i Nord-Norge.

Samene er et urfolk i Nord-Norge som har en rik kultur og tradisjon, inkludert reindrift.

Og hva med vikingene! Norge var hjemmet til vikingene, som var kjent for sine sjøferder, handel og utforskning. De oppdaget og utforsket store deler av Europa, inkludert Island og Grønland. Vikingene hadde et rikt kulturliv, kunst, poesi og mytologi, og hadde stor innflytelse på europeisk historie.

Norge er et av de lykkeligste landene i verden ifølge FN sin lykkeindeks. Indeksen tar hensyn til faktorer som inntekt, høy livskvalitet, forventet levealder med god helse, frihet til å velge livsstil, omsorgsfullt samfunn, der innbyggerne føler seg inkludert og støttet, og der det er et sterkt felleskap og generøsitet og respekt for menneskerettighetene.

Felles

Hva har disse to landene våre til felles? (Det er naturlig for meg å si disse to landene mine).

Vi ukrainere som bor i Norge, legger ofte merke til at det er mye felles i mentaliteten, kulturen og tradisjonene våre. Et av de felles trekkene er vårt forhold til nasjonalklær. Akkurat som nordmenn bruker bunader på 17. mai, bruker ukrainere sine broderte klær «vysjyvanka» på Ukrainas nasjonaldag. Vi bruker også vysjyvanka på store begivenheter og helligdager. På samme måte som i Norge varierer de ukrainske folkedraktene fra område til område, og man kan se på mønstrene og fargene hvor i landet vysjyvankaen kommer fra. Som i Norge har broderienes mønstre betydning og er viktige for folket. I gamle dager trodde man at vysjyvankaene beskyttet personen mot det onde og brakte lykke. Det føles naturlig for meg å bruke vysjyvanka i Norge, spesielt i mai-måned, når folk også har en spesiell følelse for de broderte draktene.

En annen ting som jeg vil nevne i dag er at Ukrainas nasjonalsang som begynner «Ennå er den ikke død, Ukrainas ære og frihet» er fra samme år som den norske - 1863. Det er det året begge fikk sin melodi mens tekstene er fra noen år tidligere.

Litt felles kongelig historie mellom landene våre. Da må vi lang tid tilbake til 1000-tallet. Elisiv av Kyiv (som er hovedstad i Ukraina), også kjent som Jelisaveta Jaroslavna av Kyiv, var en prinsesse fra Kyiv og dronning av Norge gjennom sitt ekteskap med kong Harald Hardråde.

Grunnlov

Hva er felles med grunnlov?

Både Norge og Ukraina er kjente for å ha noen av de eldste grunnlovene i verden. Norges Grunnlov, vedtatt i 1814 er fortsatt i bruk. Den har blitt endret flere ganger siden den opprinnelige utformingen, men dens historiske betydning og prinsipper forblir relevante i dag.

Når det gjelder første Ukrainas Grunnlov, ble den skrevet i 1710 av Pylyp Orlyk. Pylyp Orlyk var en zaporizjzjakosakk, som i en periode var også valgt som hetman eller president av kosakkene. Den Grunnloven hadde følgende hovedpunkter: rettigheter til kosakkene, maktfordeling, samt stemmerett til kosakkene; loven garanterte religiøs frihet, den erklærte Ukraina som et uavhengig land, og regulerte organiseringen av det zaporizjzjakosakkiske militæret. Orlyk sin grunnlov var et viktig dokument for kosakkene og deres kamp for frihet og selvstendighet.

Både nordmenn og ukrainere verdsetter familiebånd, respekt for andre og demokrati. Våre historier om kamp for selvstendighet og selvbestemmelse er lignende, og vi forsvarte retten til å ha vårt eget språk og vår egen kultur. Både Norge og Ukraina kjempet for sin rett til å være uavhengige. Dessverre fortsetter den kampen i Ukraina den dag i dag.

Ukraina er vel det eneste landet som har erklært uavhengighet 6 ganger på et århundre. Hvilke andre land har en slik overlevelsesevne og utfordrende naboer..

Fred

Vi er heldige som bor i frie og fredelige Norge. Men vi kan ikke ta fred som en selvfølge. Konflikter og krig kan raskt endre livene våre og påvirke samfunn på mange måter. Vi må være på vakt og ta vare på fred.

Vi har i Norge fokus på fred. Norge jobber for fred i Ukraina, for et fredelig og demokratisk Ukraina og Europa. Fordi fred i Europa er ikke mulig uten fred i Ukraina.

17.mai

Når vi ser på den pågående krigen i Ukraina de siste 10 årene, bør vi huske at det ukrainerne sloss for der, er grunnleggende sett de verdiene 17. mai handler om. Det er retten til å bestemme selv, friheten til å leve uten frykt, og muligheten til å forme sitt eget samfunn.

Historien minner oss om at kampen for uavhengighet og demokrati ikke er begrenset til ett land eller én tid. I 1814, etter Napoleonskrigene, erklærte Norge sin uavhengighet og skapte sin egen grunnlov. Nordmenn ønsket ikke å være underlagt Sverige eller Danmark – nordmenn ville være selvstendige. I dag, over to hundre år senere, står Ukraina på lignende grunn. Ukrainere kjemper for sin egen uavhengighet, og vi bør støtte dem med all vår kraft. La oss ikke glemme at våre verdier er universelle, og at vi har en plikt til å hjelpe andre som kjemper for dem. Så la oss feire 17. mai med glede og takknemlighet, men også med et blikk mot dem som ikke har den samme friheten. La oss stå sammen med Ukraina og alle andre som kjemper for demokrati og rettferdighet. Gratulerer med dagen, og la oss aldri glemme hva vi feirer – ikke bare for oss selv, men for hele verden.